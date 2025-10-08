Resumen: Un dragoneante del Inpec, identificado como Jimmy Flores Salazar, fue asesinado a balazos en el barrio Conquistadores, en el suroriente de Cali, poco después de realizar el relevo de guardia en la cárcel de Villahermosa. Las autoridades investigan si el homicidio está ligado a otros ataques recientes contra personal del Inpec en el Valle del Cauca.

La ola de violencia contra el personal carcelario se recrudece en el Valle del Cauca. Jimmy Flores Salazar, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue brutalmente asesinado a tiros en el suroriente de Cali en la tarde de este martes 7 de octubre.

El homicidio se registró en el barrio Conquistadores, poco después de que Flores Salazar finalizara su turno y realizara el relevo de guardia en la cárcel de Villahermosa.

El funcionario se movilizaba en un vehículo particular cuando fue interceptado por sicarios. Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar.

Le puede interesar: ¡Qué tristeza! Dentro de un taxi en Aranjuez encontraron muerto a un señor: le dieron varias puñaladas

Las autoridades judiciales y de policía han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los móviles del asesinato. Una de las principales líneas de investigación es determinar si la muerte de Flores Salazar obedece a un plan sistemático contra el personal del Inpec en el departamento, una hipótesis que se refuerza con el reciente crimen de otro dragoneante en Palmira y un atentado que dejó a otro funcionario herido.

[Imágenes sensibles] Dentro de su carro asesinan a dragoneante del Inpec: recién salía del trabajo