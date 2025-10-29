Resumen: Una megaoperación policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho dejó un saldo de 132 muertos, incluyendo cuatro agentes. La cifra, que convierte el hecho en la acción policial más letal en la historia de la ciudad, generó denuncias de "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de organizaciones de derechos humanos.

[IMÁGENES SENSIBLES] Así fue el operativo en Río de Janeiro que deja más de 120 muertos y 80 detenidos

La ciudad de Río de Janeiro ha sido escenario de la operación policial más letal de su historia reciente. En un megaoperativo lanzado contra el Comando Vermelho, una de las principales y más poderosas bandas de narcotraficantes de Brasil, la cifra de fallecidos se ha disparado a 132 personas, incluyendo cuatro agentes de la fuerza pública, según ha confirmado la Defensoría Pública regional.

El operativo, que inicialmente reportaba una cifra menor de víctimas, ha visto un dramático incremento en el balance de muertos tras el hallazgo de decenas de cadáveres alineados en una calle de la favela de Penha. La operación, que movilizó a cerca de 2.500 agentes y tenía como objetivo ejecutar un centenar de órdenes de arresto, se convirtió en un violento enfrentamiento que ha generado una fuerte controversia en el país.

Le puede interesar: ¡Confirmado! Maluma debutará como presentador de los Latin Grammy 2025

Vecinos de las favelas afectadas han denunciado lo que consideran un «uso desproporcionado de la fuerza» por parte de la Policía Militar y Civil, y han señalado posibles daños colaterales sobre la población civil. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) Brasil, han calificado el operativo de «desastre» y han exigido a la Fiscalía investigar las circunstancias de «cada muerte».

| ÚLTIMA HORA: La policía de Brasil publicó impactantes imágenes del megaoperativo en Río de Janeiro, en el momento que ingresaron a la favela para combatir el narcotráfico. ¿Apoyas este excelente servicio policial? pic.twitter.com/xZnEF045D8 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 29, 2025

El Gobierno regional ha defendido la intervención, calificándola como «necesaria» para combatir el crimen organizado. Sin embargo, el contraste entre la versión oficial y el macabro hallazgo de cuerpos ha puesto en el centro del debate la estrategia de seguridad de Río de Janeiro.

Aunque la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos por parte de los narcotraficantes, la tensión persiste, y la mayoría de comercios y escuelas en los barrios afectados se mantienen cerrados. La noticia del balance final de 132 muertos ha resonado globalmente, destacando la gravedad de la violencia y el crimen organizado en las favelas brasileñas.

[IMÁGENES SENSIBLES] Así fue el operativo en Río de Janeiro que deja más de 120 muertos y 80 detenidos