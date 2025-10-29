¡Confirmado! Maluma debutará como presentador de los Latin Grammy 2025

Resumen: El cantante colombiano Maluma debutará como presentador en la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas. Compartirá la conducción con la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, una de las anfitrionas más experimentadas de la gala. La ceremonia reunirá a los principales artistas de la música latina, con Bad Bunny, Edgar Barrera y CA7RIEL & Paco Amoroso entre los más nominados, y rendirá homenaje a Raphael como Persona del Año 2025.

El próximo 13 de noviembre, la música latina se vestirá de gala en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se celebrará la 26ª edición de los Latin Grammy. Este año, la ceremonia tendrá un toque especial: Maluma debutará como conductor del evento, acompañado por la reconocida actriz y presentadora Roselyn Sánchez.

La Academia Latina de la Grabación confirmó la noticia, destacando que será la primera vez que Maluma asume el papel de anfitrión de la premiación más importante de la música latina. El artista, que a lo largo de su carrera ha recibido 20 nominaciones y ganó su primer Grammy en 2018 por F.A.M.E., expresó su entusiasmo ante este nuevo reto:

“Estoy muy emocionado con esta oportunidad que me da la Academia. Tenemos una historia juntos y siempre me siento agradecido por tanto cariño”, afirmó en sus redes sociales.

El cantante paisa compartirá escenario con Roselyn Sánchez, una de las presentadoras más queridas de los Latin Grammy, quien regresa por octava ocasión a liderar la ceremonia. La actriz puertorriqueña aseguró que regresar al evento “siempre es un honor” y que disfruta cada edición como si fuera la primera.

La gala será transmitida en vivo por Univision y TelevisaUnivision desde las 8:00 p.m. hora Colombia (ET), con una antesala especial desde las 7:00 p.m., en la que se mostrará la llegada de los artistas y los momentos previos a la premiación.

Este año, los Latin Grammy regresan a Las Vegas después de celebrarse en Sevilla (2023) y Miami (2024), prometiendo una producción de alto nivel con actuaciones de figuras como Carlos Santana, Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Carín León, entre otros.

En cuanto a los nominados, Bad Bunny lidera la lista con 12 candidaturas, incluyendo Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos y dos menciones en Grabación y Canción del Año por Baile inolvidable y DtMF.

La presencia colombiana también será protagonista. Karol G competirá en Grabación del Año con Si antes te hubiera conocido; Andrés Cepeda aspira a Canción del Año y Mejor Álbum Pop Tradicional con Bogotá; otros artistas como Shakira, Silvestre Dangond, Karen Lizarazo, Morat y Beele también figuran entre los nominados.

Además de los premios y actuaciones, la Academia rendirá homenaje a Raphael como Persona del Año 2025, reconociendo su influencia y legado en la música en español.

Previo a la transmisión principal se llevará a cabo la Premiere del Latin Grammy, en la que se entregará la mayoría de los galardones técnicos y de categorías específicas.

La edición número 26 también incorpora nuevas categorías, como Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces, una muestra del crecimiento y la diversidad de los géneros musicales en el panorama latino.

Con su carisma natural y su conexión con el público, Maluma se prepara para asumir un rol que marcará un nuevo capítulo en su trayectoria, acompañado por la elegancia y experiencia de Roselyn Sánchez. Todo apunta a que esta edición de los Latin Grammy será una de las más memorables de los últimos años.