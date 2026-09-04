Resumen: Se conocen las primeras imágenes del operativo en Riohacha donde murió alias 'Bendito Menor', cabecilla de las ACSN, junto a 'La Bebecita'.

¡Salieron las fotos de la ‘caída’! Así quedó ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo en Riohacha

Se conocen las impactantes imágenes que confirman el trágico desenlace de las acciones tácticas adelantadas en la capital de La Guajira, donde cayó neutralizado Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, principal cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Las fotografías obtenidas en exclusiva tras las maniobras de registro evidencian el resultado de la incursión en una vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha, lugar donde las unidades especiales desplegaron la incursión armada contra la cúpula de esta estructura criminal que aterrorizaba al Caribe colombiano.

El registro visual del procedimiento da cuenta de los cuerpos abatidos en el lugar de los hechos, entre los que se encuentra Rosa Angélica Tarazona, conocida en el mundo delictivo como ‘La Bebecita’ y pareja sentimental del jefe paramilitar, junto a otros dos hombres que integraban su anillo de seguridad inmediato.

Tras difundirse las imágenes de la escena, la atención de la opinión pública se trasladó a las instalaciones del Batallón Cartagena en Riohacha, donde el presidente Abelardo De La Espriella liderará una cumbre extraordinaria de seguridad junto a la alta cúpula militar y de la Policía Nacional para entregar el balance oficial.

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Durante la presentación pública del resultado, la exposición de la evidencia física ante los medios sirvió como prueba contundente de la finalización de un rastreo que tomó semanas de inteligencia en Magdalena, Cesar y La Guajira.

Las autoridades confirmaron que el operativo neutraliza a alias ‘Bendito Menor’, uno de los objetivos de mayor valor estratégico para la fuerza pública en la región norte del país, asestando un golpe estructural a la línea de mando de las ACSN.

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