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    Policía Nacional captura a 21 integrantes de El Mesa y realiza 18 diligencias de allanamiento en La Ceja

    Fueron realizadas 18 diligencias de allanamiento y registro contra los de El Mesa, con 12 capturas por orden judicial y 9 capturas en flagrancia

    Publicado por: SoloDuque

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    Policía Nacional captura a 21 integrantes de El Mesa y realiza 18 diligencias de allanamiento en La Ceja

    Resumen: La Policía Nacional en Antioquia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarrolló una intervención contra la estructura criminal El Mesa, que permitió materializar 12 capturas por orden judicial y 9 en flagrancia, además de incautar estupefacientes y equipos celulares.

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    Minuto30.com .- La Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con el apoyo del Grupo de Reacción y Especialidades, el Grupo de Operaciones Especiales GOES, adelantó una gestión investigativa y operacional conjunta en el municipio de La Ceja, que permitió afectar las capacidades delictivas de la estructura criminal El Mesa.

    Como resultado de la acción institucional, fueron realizadas 18 diligencias de allanamiento y registro, en las cuales se materializaron 12 capturas por orden judicial y 9 capturas en flagrancia, para un total de 21 personas capturadas. Los procedimientos estuvieron relacionados con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

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    Durante las diligencias fueron incautadas aproximadamente 1.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y cocaína, además de seis equipos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso investigativo.

    Entre las personas capturadas se encuentra una mujer conocida con el alias de “La Mona”, quien, de acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, presuntamente cumpliría funciones de coordinación relacionadas con el abastecimiento y control de puntos de expendio de estupefacientes en sectores urbanos y rurales de La Ceja.

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    Asimismo, la investigación señala que esta persona presuntamente tendría participación en la coordinación de acciones violentas atribuidas a dicha estructura criminal. De acuerdo con la información suministrada, registraría una trayectoria aproximada de cuatro años dentro de la organización y anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico de estupefacientes.

    Este resultado representa una afectación a las capacidades armadas y financieras de la estructura criminal El Mesa, al impactar actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y la generación de recursos ilícitos.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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