[IMÁGENES IMPACTANTES] Así se vivió el incendio en Itagüí desde adentro: bomberos arriesgaron sus vidas

Resumen: Un voraz incendio en una fábrica de bicicletas ubicada en las antiguas bodegas de Coltejer en Itagüí fue contenido gracias a la heroica y coordinada labor de decenas de bomberos locales y de municipios vecinos como Bello. Enfrentándose a temperaturas extremas, visibilidad casi nula y el riesgo inminente del colapso de vigas metálicas, los rescatistas ingresaron a las zonas más críticas de la estructura para combatir las gigantescas paredes de fuego cuerpo a cuerpo. Mientras los equipos en tierra desplegaban líneas de mangueras a toda velocidad, las maniobras desde las alturas con escaleras telescópicas permitieron atacar las llamas que ya habían destruido gran parte del techo, logrando finalmente confinar la emergencia y evitar que el fuego, que generó una enorme nube de humo tóxico sobre el Valle de Aburrá, arrasara con las instalaciones industriales aledañas.

La gigantesca columna de espesa y tóxica nube de humo negro que oscureció el cielo del Valle de Aburrá y que se alzaba sobre la ciudad fue solo la fachada de un verdadero infierno terrenal. Mientras la ciudadanía observaba con asombro la magnitud del incendio en una fábrica ubicada en las antiguas bodegas de Coltejer, decenas de bomberos protagonizaban una batalla titánica y sumamente peligrosa en las entrañas de la estructura para evitar una tragedia mayor.

Frente a frente contra el monstruo de fuego

El registro audiovisual de la emergencia deja en evidencia el riesgo inminente al que se expusieron los rescatistas. Equipados con pesados trajes de protección, cascos y equipos de respiración autónoma, los bomberos ingresaron a la “zona cero”, enfrentándose a temperaturas extremas y visibilidad casi nula.

Las imágenes muestran a los uniformados abriéndose paso en un entorno hostil, caminando sobre pisos completamente inundados y rodeados de escombros, para apuntar sus mangueras directamente hacia habitaciones contiguas que eran devoradas por inmensas paredes de fuego. En varios momentos, se observa a los bomberos arrodillados y firmes, disparando potentes chorros de agua mientras vigas metálicas colgaban peligrosamente de un techo estructuralmente comprometido. Sus siluetas, recortadas contra el intenso resplandor naranja de las llamas, ilustran el combate cuerpo a cuerpo en la oscuridad del recinto.

Coordinación contra el reloj

La magnitud de la emergencia requirió un trabajo articulado de alta intensidad. En el exterior de la fábrica, la tensión no era menor; integrantes con trajes naranjas de rescate y bomberos corrían a toda velocidad desplegando y organizando pesadas líneas de mangueras sobre el asfalto para asegurar el suministro constante de agua hacia las máquinas.

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El cuerpo de Bomberos de Bello jugó un papel crucial en la contención. Utilizando un vehículo especializado con escalera telescópica, un uniformado se elevó por encima de los muros de ladrillo de la bodega para atacar el fuego desde las alturas con un potente chorro continuo, buscando sofocar las llamas que ya habían roto la cubierta del techo.

Heroísmo bajo la nube tóxica

Las múltiples tomas aéreas dimensionan a la perfección el enemigo al que se enfrentaban: el fuego consumió áreas extensas del techo, generando una enorme humareda que brotaba sin control del corazón de la fábrica. Pese al escenario complejo y amenazante, los uniformes con el emblema de “Bomberos Colombia Itagüí” se mantuvieron firmes en la línea de fuego. Su labor técnica y valerosa en el interior de las ruinas humeantes fue fundamental para confinar las llamas y evitar que la conflagración se extendiera y arrasara con los bloques industriales vecinos.

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