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    Cambio en Educación: Abelardo posesionó a Ilva Myriam Hoyos como ministra

    Ilva Myriam Hoyos fue posesionada como nueva ministra de Educación por el presidente Abelardo De La Espriella.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cambio en Educación: Abelardo posesionó a Ilva Myriam Hoyos como ministra
    Captura del video de X @ABDELAESPRIELLA
    Cambio en Educación: Abelardo posesionó a Ilva Myriam Hoyos como ministra

    Resumen: Ilva Myriam Hoyos asumió oficialmente como ministra de Educación Nacional. La nueva funcionaria reemplaza a Viviane Morales, cuya renuncia fue aceptada por el presidente Abelardo De La Espriella el pasado 15 de septiembre.

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    El presidente Abelardo De La Espriella posesionó a Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación Nacional, luego de la salida de Viviane Morales de esta cartera. El cambio quedó formalizado mediante un decreto que aceptó la renuncia de Morales y nombró a Hoyos en el cargo.

    La ceremonia de posesión se realizó este miércoles 16 de septiembre, durante la agenda que el mandatario adelanta en Barranquilla. En el acto, De La Espriella tomó juramento a la nueva integrante de su gabinete y se refirió a su trayectoria académica y experiencia en el sector educativo.

    “Colombia tendrá en usted una ministra de Educación absolutamente extraordinaria”, afirmó el presidente durante la ceremonia, al destacar también su actuación con apego a la Constitución y la ley.

    Con este nombramiento, Hoyos asumirá la conducción del Ministerio de Educación en reemplazo de Morales, quien presentó su renuncia por una situación familiar inesperada. Su salida se hizo efectiva a partir del 7 de septiembre, según la información oficial divulgada por la Presidencia.

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    Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra. También ha ocupado cargos académicos y públicos, entre ellos el de decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana, conjueza del Consejo de Estado y procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Familia.

    Durante la posesión, el presidente señaló que la nueva ministra tendrá entre sus responsabilidades impulsar una educación enfocada en el conocimiento, los valores, la libertad y el carácter de las nuevas generaciones.

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