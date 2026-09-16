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    John Estiben Montoya desapareció en Medellín

    Desapareció el 14 de septiembre en el barrio San Javier, sector La Caseta

    Publicado por: Juan Manuel

    JOHN ESTIBEN MONTOYA ECHAVARRIA SEPTIEMBRE
    John Estiben Montoya desapareció en Medellín

    Resumen: John Estiben Montoya Echavarría, de 25 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido. Al momento de su desaparición vestía camisa blanca, jean azul claro y tenis negros.

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    John Estiben Montoya Echavarría, de 25 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido. Al momento de su desaparición vestía camisa blanca, jean azul claro y tenis negros.

    Como señal particular, presenta tatuajes en el cuello, debajo del mentón, con la palabra “time” y los números “777”, características que pueden facilitar su identificación.

    La desaparición ocurrió el 14 de septiembre de 2026, en el barrio San Javier, sector La Caseta, Medellín (Antioquia). Cualquier información que permita establecer su paradero puede ser relevante para su búsqueda.

    3 BOLETIN JOHN ESTIBEN MONTOYA ECHAVARRIA SEPTIEMBRE

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