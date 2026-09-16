John Estiben Montoya desapareció en Medellín

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Resumen: John Estiben Montoya Echavarría, de 25 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido. Al momento de su desaparición vestía camisa blanca, jean azul claro y tenis negros.

John Estiben Montoya Echavarría, de 25 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido. Al momento de su desaparición vestía camisa blanca, jean azul claro y tenis negros.

Como señal particular, presenta tatuajes en el cuello, debajo del mentón, con la palabra “time” y los números “777”, características que pueden facilitar su identificación.

La desaparición ocurrió el 14 de septiembre de 2026, en el barrio San Javier, sector La Caseta, Medellín (Antioquia). Cualquier información que permita establecer su paradero puede ser relevante para su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes