Atlético Nacional y el DIM, se encuentran en la tarde de este sábado, 13 de diciembre, para disputar el primer sorbo de la final de la Copa BetPlay.

Los conjuntos antioqueños, de dieron en esta temporada, un valor diferente a la segunda competencia del país.

Y no es para menos, en disputa están los equipos más protagonistas de finales del FPC. Gracias al verde y al rojo, en el Atanasio se ven finales permanentemente.

En esa ocasión, Atlético Nacional va por el octavo título, en una competencia en la que nunca ha perdido.

De las siete anteriores finales de la Copa Colombia, hoy Copa BetPlay, en todas ha ganado, lo que los convierte en los favoritos.

El DIM, por su parte, consolidado como uno de los mejores equipos del 2025, va por el cuarto título.

Esta competencia se juega prácticamente por el honor de vencer al rival de patio, porque por si sola, ya no tiene nada que ofrecerles.

¡Es hoy, es hoy! Clásico paisa en el Atanasio: Atlético Nacional y DIM van por la Copa BetPlay

El poco atractivo, que es la clasificación a la Copa Sudamericana, ya no tiene sentido porque el verde paisa ya está clasificado por reclasificación.

Por su parte el DIM, con cupo a la Copa Conmebol Libertadores, tampoco necesita el premio de consolación que otorga la competencia.

Lo que si se juegan, en especial los hinchas, es el honor de ganarle al rival de patio, algo que alimenta el morbo para el compromiso.

Así que, ganarla no da mucho, pero perderla, si representa ser el blanco de las burlas futboleras ya conocidas.

Lo que no alcanza a ser es la revancha por el título de Liga obtenido por el rojo de la montaña en el 2004, pues esta final tiene menos valor.

El balón rodará en el coqueto de la 74, desde las 5 de la tarde.

Más noticias de Deporte