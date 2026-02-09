Resumen: Un accidente marítimo en Bocas de Cirilo, Turbo, volcó una lancha con seis pescadores; cuatro sobrevivieron, uno falleció y otro sigue desaparecido. El incidente ocurrió pese a las restricciones por fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado, y las autoridades mantienen la búsqueda del desaparecido mientras reiteran la importancia de acatar las alertas marítimas.

¡Ignoraron la alerta y el mar no perdonó! Un fallecido y un desaparecido tras naufragio en Turbo

Una grave emergencia marítima se registró este domingo 8 de febrero en aguas cercanas a Bocas de Cirilo, en el municipio de Turbo (Urabá, Antioquia), luego de que una embarcación artesanal con seis pescadores a bordo se volcara a causa de las adversas condiciones climáticas que afectan la zona.

Según explicó el capitán del Puerto de Urabá y del Darién a El Colombiano , el accidente se presentó alrededor de las 11:00 a.m., cuando los tripulantes decidieron zarpar pese a la prohibición de navegabilidad impartida por las autoridades marítimas debido a los fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias intensas que impactan el Golfo de Urabá.

Cuatro de los seis hombres que iban en la embarcación consiguieron llegar a tierra con ayuda de personas en el sector, y se encontraban fuera de peligro tras recibir atención inicial de las autoridades presentes. Sin embargo, una de las víctimas, identificada con el apodo de “Chipote”, fue localizada sin vida por inmersión después de varias horas de rastreo. Su cuerpo fue recuperado por las autoridades y quedó a disposición oficial para los procedimientos legales y la entrega a sus familiares.

Un sexto pescador permanece desaparecido, y la Unidad de Reacción Rápida (URR) de Guardacostas y otras unidades especializadas continúan desplegando operativos de búsqueda intensiva, pese a las condiciones difíciles en el mar que dificultan las labores de rastreo.

La Capitanía de Puerto había advertido en días recientes que se mantenía prohibida la salida y llegada de embarcaciones menores y de cabotaje por el incremento del oleaje —evaluado entre 2,5 y 3 metros, vientos de hasta 40 km/h y una importante reducción de visibilidad que representa riesgo para la navegación tradicional.

Además de las advertencias para la navegación, las autoridades reiteraron la recomendación de no utilizar las playas de Turbo, Necoclí y Capurganá, debido al incremento del oleaje y la posible presencia de corrientes de retorno, que representan un peligro significativo para bañistas y embarcaciones pequeñas.

Las autoridades marítimas hicieron un llamado a la comunidad y a los pescadores artesanales para acatar las alertas emitidas, enfatizando que la seguridad en altamar depende del cumplimiento de estas restricciones. Además, recordaron que la línea 146 está disponible para recibir información que pueda ayudar a localizar al pescador desaparecido.