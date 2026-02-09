Antioquia refuerza atención a damnificados y alerta sobre nuevos aguaceros esta semana

Resumen: La Gobernación de Antioquia ha distribuido más de 16 mil ayudas a familias afectadas por las lluvias en Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, incluyendo alimentos, kits de aseo, colchonetas y kits infantiles. Además, mantiene maquinaria activa para atender emergencias viales y alerta a la ciudadanía sobre posibles nuevos aguaceros.

La Gobernación de Antioquia continúa trabajando en la atención de las más de 9 mil 160 familias afectadas por las fuertes lluvias de la última semana en 13 municipios del departamento. Hasta este lunes, el balance de ayudas entregadas asciende a 16 mil 19, de las cuales el 86,8 % se concentró en 10 municipios del Urabá antiqueño, donde la afectación ha sido mayor.

“Se ha hecho entrega de ayuda humanitaria de emergencia, no solo de alimentos, sino también de kit de aseo y colchonetas. Quiero agradecer a las autoridades locales, pero muy especialmente a las Fuerzas Militares, policías, la Fuerza Aérea y la Armada, cuyo compromiso y dedicación han sido conmovedores, así como a los organismos de socorro, Defensa Civil, Cruz Roja y voluntarios que han apoyado esta labor en todos los municipios”, señaló el Gobernador Andrés Julián.

Las ayudas incluyen 7 mil 943 kits de alimentos, 6 mil 552 kits de aseo, 96 kits infantiles y mil 428 colchonetas, con apoyo adicional de empresas locales que han contribuido a la distribución de estos insumos. La entrega se ha realizado tanto en zonas rurales como en comunidades dispersas, garantizando que las familias más vulnerables reciban asistencia de manera rápida.

Esto le podría interesar: ¡Toque de queda y ley seca! Anorí endurece medidas tras el asesinato de dos policías; alias ‘Pimpón’ está en la mira

Paralelamente, la Secretaría de Infraestructura del departamento mantiene activos 37 frentes de maquinaria amarilla para atender emergencias viales y puntos críticos, de los cuales 15 están desplegados en Urabá. Estos equipos trabajan en municipios como Turbo, Carepa, Apartadó, San Pedro de Urabá, Arboletes, San Juan de Urabá y Necoclí, donde se reportan 190 kilómetros de vías afectadas, con 22 pérdidas de banca, 45 movimientos en masa y ocho puentes dañados. Entre las rutas más críticas están Arboletes – San Pedro de Urabá, San Pedro de Urabá – El Tres y Necoclí – San Pedro de Urabá por El Bobal.

El director encargado del Dagran, Daniel Galeano Tamayo, destacó que además de la entrega de ayudas, la entidad continúa acompañando a los consejos municipales de gestión del riesgo, realizando visitas técnicas y asesorando la atención de emergencias. Además, alertó sobre la continuidad de las lluvias en el departamento, especialmente en las franjas occidental y sur, con los días martes y jueves como los de mayores acumulados, e instó a la ciudadanía a consultar los pronósticos en la página web y redes sociales del Dagran para tomar medidas de autocuidado.

La coordinación entre la Gobernación, las fuerzas de seguridad, organismos de socorro y empresas privadas ha sido clave para garantizar que la ayuda llegue de manera eficiente a las comunidades afectadas, mientras se trabajan acciones preventivas y de mitigación ante la continuidad de las precipitaciones en la región.