En medio de la rueda de prensa de este miércoles, 3 de agosto, que se llevó a cabo en la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne, el jugador Jarlan Barrera, habló de su exequipo, luego de que le preguntaran acerca del gesto que realizó en el Metropolitano en el que señaló el escudo del cuadro antioqueño.

“Son muchas cosas, desde que llegué a Nacional era un sueño que tenía, saber lo que se siente jugar en el mejor equipo de Colombia. Lo sentía cuando estaba en Junior y perdíamos finales. Con ellos uno salía llorando pero por perder las finales, ahora uno estando en Nacional, y disfrutando dos títulos, es lindo. Es querer hacer historia. Es algo que el hincha de Nacional te transmite, el amor por este escudo es algo bonito y me siento tranquilo porque siento que no estoy haciendo algo indebido”, manifestó el creativo.

Aquí está la rueda de prensa de Jarlan:

De esa forma, Barrera prendió la ‘caldera’ en el entorno de Junior de Barranquilla al afirmar la importancia de su paso por el verde, a pesar de todo su pasado en el conjunto tiburón. Sus declaraciones molestaron a la afición barranquillera que le han cobrado cada palabra.

Ante estos temas, las voces autorizadas comparten su concepto y una de ellas fue la del ídolo de Nacional, Macnelly Torres, quien se formó en el Junior.

“Para mí si lo es (vivir el entorno de Nacional), me tocó. Aparte de Nacional, jugué en el Cali cinco meses, jugué en Junior y me terminé de formar allá. Debo decir, que en Junior, administrativamente, dos veces me trataron no de la forma que yo esperaba, siendo formado en el club. Después de eso, voy a Colo Colo, que es un grande en Chile. Llego a Nacional y siento una diferencia enorme, en cuanto a los equipos en los que estuve”, expresó Torres en entrevista con El Vbar Caracol manifestando su apoyo a Jarlan Barrera.

Macnelly Torres con mucho sentimiento recordó su traspaso por el ‘Rey de Copas’, club en el que es recordado con cariño por todos los hinchas “Al final de mi estancia en Nacional, tengo la fortuna de ganar 10 títulos, para ganarme ese respeto y ese rótulo de ídolo”.