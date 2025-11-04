Identifican a los soldados secuestrados en Meta: los responsables serían las disidencias de ¨Calarcá¨

Resumen: El Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez S., rechazó de manera categórica el secuestro de dos soldados profesionales del Ejército y reveló sus identidades

Minuto30.com .- El Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez S., rechazó de manera categórica el secuestro de dos soldados profesionales del Ejército y reveló sus identidades: Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí. El secuestro ocurrió este lunes 3 de noviembre de 2025 en la vereda Getsemaní, La Macarena (Meta), mientras los uniformados cumplían labores de apoyo a la Fiscalía.

El Ministro Sánchez fue enfático al señalar a los responsables, condenando la acción cometida «bajo el amparo de unas personas en connivencia con las disidencias del cartel de alias Calarca». Según el alto funcionario, esta alianza confirma la «perversa alianza para fomentar el crimen y el delito» que luego degenera en terrorismo y desplazamiento en las comunidades.

Secuestro y la Violación de DD. HH.

Los soldados, adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12 de la Fuerza de Tarea Omega, fueron obligados por la población, supuestamente coaccionada, a vestir prendas civiles y fueron conducidos contra su voluntad hacia un lugar desconocido. El Ministro calificó los hechos como una «flagrante violación a los Derechos Humanos y a los principios más elementales del Derecho Internacional Humanitario».

«Quienes tocan y agreden a un militar están atacando el corazón de la Nación», sentenció el Ministro Sánchez, elevando el secuestro a la categoría de un «atentado directo contra la institucionalidad, la justicia y la seguridad del territorio nacional». El Gobierno ha declarado que la vida e integridad de González y Mina son una «prioridad absoluta del Estado».

El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa han activado todos los mecanismos legales, operacionales e interinstitucionales para lograr el retorno seguro de los militares y llevar a los responsables ante la justicia. La Fuerza Pública no descansará hasta lograr la liberación y restaurar el orden en la región.

«Colombia no se rinde»

En un mensaje final contundente, el Ministro de Defensa afirmó: «Colombia no se rinde ante el terror». Reiteró que «Nuestra Fuerza Pública no se toca, no se maltrata, no se secuestra» y reafirmó el compromiso del Gobierno de no permitir que «se pretenda someter al país a la violencia del pasado».

