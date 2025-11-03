¡URGENTE! Población civil «instrumentalizada» mantiene secuestrados a dos soldados en Meta

Resumen: Los dos soldados secuestrados fueron obligados por la población a despojarse de su dotación y prendas militares y a usar ropa de civil

Minuto30.com .- El Ejército Nacional de Colombia condenó categóricamente el secuestro de dos de sus soldados profesionales, ocurrido este lunes 3 de noviembre de 2025, en el departamento del Meta. A través de la Fuerza de Tarea Omega, la institución exigió la liberación inmediata de sus hombres, enfatizando que no deben ser utilizados como instrumentos de presión.

El secuestro se produjo en la vereda Getsemaní, jurisdicción del municipio de La Macarena, Meta, durante el desarrollo de una operación de acompañamiento al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los secuestrados son dos soldados profesionales del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega.

Cuatro militares secuetrados por 400 pobladores

Los hechos escalaron posterior a la extracción aérea del personal del CTI y de una mujer que había sido capturada. En ese momento, se registró la concentración de aproximadamente 400 personas. Este grupo inicialmente retuvo a cuatro uniformados: un teniente y tres soldados profesionales.

La Fuerza de Tarea Omega indicó que esta masiva retención por parte de la población civil habría sido objeto de «constreñimiento y coacción» por parte de integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño. Horas después, la población liberó al oficial y a uno de los soldados, pero mantuvo en cautiverio a los dos militares restantes.

Los dos soldados secuestrados fueron obligados por la población a despojarse de su dotación y prendas militares y a usar ropa de civil. Posteriormente, fueron trasladados hacia un lugar desconocido. La institución expresó su «preocupación institucional» por la vida y la integridad física de sus hombres, reiterando que sirven a la patria y cumplen la misión de proteger a la población civil.

El Ejército Nacional ya puso los hechos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación. Además, se están adelantando todas las acciones legales y operacionales necesarias ante las autoridades competentes, buscando la pronta liberación de los uniformados y el restablecimiento del orden en la zona, al tiempo que rechazan toda acción que vulnere el Derecho Internacional Humanitario.

Condenamos categóricamente el secuestro de nuestros soldados, quienes cumplen la misión de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados organizados. Exigimos su liberación inmediata y el respeto absoluto por su vida e integridad.… https://t.co/QA9QdaWDws — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 4, 2025

