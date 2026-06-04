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Resumen: Las autoridades identificaron a los dos jóvenes asesinados en el corregimiento Travesías de Briceño, Antioquia. Una de las víctimas era menor de edad y se investigan los móviles del crimen.

Identifican a los dos jóvenes asesinados en Briceño: investigan posible relación con disputas armadas

Las autoridades confirmaron la identidad de los dos jóvenes que fueron asesinados en medio de un ataque armado ocurrido en el corregimiento Travesías, zona rural del municipio de Briceño, Antioquia.

Las víctimas fueron identificadas como Santiago, de 17 años, y José Felipe, de 21 años, quienes fueron atacados a tiros la noche del pasado 3 de junio mientras se encontraban en un establecimiento del corregimiento.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, ambos jóvenes sufrieron múltiples heridas por arma de fuego en la cabeza y el tórax.

Debido a las condiciones de seguridad en la zona, personal de la alcaldía trasladó los cuerpos hasta la morgue de Briceño, donde se realizaron las labores de inspección técnica y plena identificación.

Según las primeras versiones, hombres armados que serían integrantes del Clan del Golfo llegaron hasta el lugar donde departían los jóvenes y abrieron fuego contra ellos.

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Las investigaciones preliminares apuntan a que el doble homicidio en Briceño estaría relacionado con las disputas que mantienen el Clan del Golfo, bajo el mando de alias “W”, y el Frente 36 de las disidencias de las Farc por el control territorial y las economías ilícitas en esta zona del norte antioqueño.

Las autoridades también verifican información según la cual los jóvenes tendrían presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, la Fuerza Pública mantiene monitoreo permanente en la zona.

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