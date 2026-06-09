Disturbios y riñas protagonizaron los hinchas de Nacional, luego de que el equipo perdiera la final del fútbol colombiano

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Resumen: Se presentaron algunos hechos aislados de intolerancia tanto dentro como fuera del estadio Atanasio Girardot, según informaron las autoridades de Medellín

Un muerto, capturas y comparendos: el lamentable balance de la final Nacional Junior en Medellín

Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, mantuvo un monitoreo constante antes, durante y después del compromiso por la final del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Junior y en el que el equipo barranquillero salió campeón.

Mediante la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), la administración coordinó de manera permanente las capacidades de las agencias de seguridad, movilidad, salud y atención de emergencias.

Resultados de los operativos de control

Aunque las autoridades destacaron que la gran mayoría de los aficionados disfrutó del encuentro deportivo en total tranquilidad, se presentaron algunos hechos aislados de intolerancia tanto dentro como fuera del estadio Atanasio Girardot.

El despliegue de las fuerzas de seguridad arrojó el siguiente balance operativo:

16 personas trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP).

16 comparendos impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia.

3 personas capturadas en flagrancia por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.

Tragedia en inmediaciones del Metro

La jornada se vio empañada por un hecho de sangre. La Administración Distrital confirmó y lamentó el fallecimiento de una persona, quien perdió la vida a causa de las heridas sufridas durante una riña registrada en inmediaciones de la estación Estadio del Metro.

Ante este lamentable suceso, las autoridades locales elevaron un fuerte llamado a la ciudadanía y a las barras de fútbol:

«Reiteramos nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia asociada al fútbol. Insistimos en que el deporte debe ser siempre un escenario de convivencia, disfrute y respeto por la vida».

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