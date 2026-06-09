Un muerto, capturas y comparendos: el lamentable balance de la final Nacional Junior en Medellín

Resumen: Se presentaron algunos hechos aislados de intolerancia tanto dentro como fuera del estadio Atanasio Girardot, según informaron las autoridades de Medellín
Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, mantuvo un monitoreo constante antes, durante y después del compromiso por la final del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Junior y en el que el equipo barranquillero salió campeón.
Mediante la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), la administración coordinó de manera permanente las capacidades de las agencias de seguridad, movilidad, salud y atención de emergencias.
Resultados de los operativos de control
Aunque las autoridades destacaron que la gran mayoría de los aficionados disfrutó del encuentro deportivo en total tranquilidad, se presentaron algunos hechos aislados de intolerancia tanto dentro como fuera del estadio Atanasio Girardot.
El despliegue de las fuerzas de seguridad arrojó el siguiente balance operativo:
16 personas trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP).
16 comparendos impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia.
3 personas capturadas en flagrancia por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.
Dios mío, los hinchas de nacional se están matando entre ellos. pic.twitter.com/wGsZOSIw7ySigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
— La Amarantoneta (@LaAmarantoneta) June 9, 2026
Tragedia en inmediaciones del Metro
La jornada se vio empañada por un hecho de sangre. La Administración Distrital confirmó y lamentó el fallecimiento de una persona, quien perdió la vida a causa de las heridas sufridas durante una riña registrada en inmediaciones de la estación Estadio del Metro.
Ante este lamentable suceso, las autoridades locales elevaron un fuerte llamado a la ciudadanía y a las barras de fútbol:
«Reiteramos nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia asociada al fútbol. Insistimos en que el deporte debe ser siempre un escenario de convivencia, disfrute y respeto por la vida».
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