Resumen: Durante un operativo de control en la comuna 13 de Medellín, un funcionario de la Secretaría de Movilidad fue atacado con una piedra, lo que le causó graves lesiones y obligó su intervención quirúrgica. El presunto responsable ya fue identificado y será judicializado por las autoridades. El hecho ocurrió luego de la inmovilización de varias motocicletas por infracciones de tránsito.

Identifican al sujeto que atacó gravemente a conductor de grúa en la Comuna 13: “Este delincuente responderá”

Un grave hecho de intolerancia se registró durante un operativo de control de la Secretaría de Movilidad de Medellín en la comuna 13, sector San Javier, luego de que un procedimiento de inmovilización de motocicletas terminara en una agresión contra funcionarios de tránsito.

De acuerdo con la información oficial, durante el operativo fueron inmovilizadas 11 motocicletas por distintas infracciones al código de tránsito, entre ellas la conducción sin licencia. En ese contexto, uno de los conductores sancionados habría reaccionado de forma violenta tras recibir el comparendo y la inmovilización de su vehículo.

Horas después del procedimiento inicial, cuando la grúa en la que se movilizaban funcionarios realizaba el retiro de los vehículos inmovilizados, el hombre presuntamente involucrado lanzó una piedra contra el automotor.

El impacto del objeto contundente dejó gravemente herido al conductor de la grúa, quien sufrió lesiones en el cráneo y el rostro, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Otros dos funcionarios también resultaron lesionados durante el hecho.

Agresión tras el operativo de tránsito

Según las autoridades, el presunto agresor ya fue plenamente identificado y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para su respectiva investigación. El hecho está siendo evaluado como una posible tentativa de homicidio y lesiones personales.

Desde la administración distrital, el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, rechazó lo ocurrido y aseguró que ya se adelantan las acciones legales correspondientes.

“Este delincuente ya se encuentra plenamente identificado y fue denunciado penalmente para que responda por tentativa de homicidio y lesiones personales. No vamos a tolerar agresiones a nuestros funcionarios o contratistas, que lo único que hacen es trabajar diariamente para proteger la vida y garantizar la seguridad vial de los ciudadanos”, manifestó el funcionario.

*La @AlcaldiadeMed @movilidad_med rechaza agresión contra personal operativo durante procedimiento de control vial en la comuna 13*

Un conductor de grúa de la Secretaría de Movilidad resultó gravemente herido tras ser agredido por un hombre durante un operativo de control vial… pic.twitter.com/bXGqXJBe2w — Informativo #HeraldoDelNorte #Antioquia #Colombia (@soydeituango) May 22, 2026

En el procedimiento también se reiteró que la agresión ocurrió después de que el implicado abandonara inicialmente el lugar, pero regresara para atacar la grúa cuando esta se retiraba del sector con los vehículos inmovilizados.

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Rechazo institucional y cifras de agresión

Las autoridades locales rechazaron el ataque y reiteraron que este tipo de hechos no solo afectan la integridad de los funcionarios, sino también el normal desarrollo de los controles de tránsito en la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció frente a lo ocurrido y advirtió que se adelantan las acciones judiciales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

‼️‼️‼️Indignante. Cobarde agresión contra el conductor de una grúa de la Secretaría de Movilidad durante un operativo en la comuna 13. No vamos a permitir que la violencia y la intolerancia se impongan sobre la autoridad ni sobre quienes trabajan por proteger la vida en las… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 21, 2026

De acuerdo con cifras entregadas por la administración distrital, en lo corrido del año ya se han registrado 67 capturas relacionadas con agresiones contra servidores públicos en la ciudad, lo que ha encendido las alertas sobre el incremento de estos casos durante operativos de control.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar la autoridad y evitar hechos de violencia que pongan en riesgo la vida de funcionarios y de la comunidad en general durante los procedimientos de tránsito.