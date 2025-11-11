¡Identificada por las prendas y los tatuajes! Emiliana fue hallada en avanzado estado de descomposición

La joven fue vista por última vez con un misterioso hombre en Venecia

Minuto30.com .- Un macabro hallazgo conmociona al municipio de Venecia, Antioquia, tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición, la tarde del lunes 10 de noviembre en la vereda El Balzal, corregimiento de Bolombolo, en una zona rural distante a una hora del casco urbano.

Las autoridades y el CTI trabajan en la identificación plena del cuerpo, aunque se presume que se trata de Emiliana Castrillón Herrera, una joven de 19 años reportada como desaparecida desde el 2 de noviembre de 2025. Las prendas de vestir y varios tatuajes encontrados en el cuerpo fueron las señales principales que permitieron a sus familiares identificarla.

La investigación se centra en los últimos momentos de la joven, pues fue vista por última vez en el Festival de Globos de Venecia en compañía de un individuo de identidad desconocida.

El cuerpo ha sido trasladado a Medicina Legal en Medellín para confirmar plenamente su identidad y determinar la causa de la muerte.

Desaparecida

El pasado 4 de noviembre fue publicada la información sobre Emiliana Castrillón, reportada desaparecida en el municipio de Venecia

Entre sus señas particulares destacan un piercing en el lado derecho del labio inferior y varios tatuajes: una flor con las letras “EN” en la parte posterior del antebrazo derecho, tatuajes en la parte posterior de ambos brazos, y otro con una letra grande en el costado izquierdo del cuerpo.

Al momento de su desaparición vestía una falda de jean azul celeste talla 8, blusa blanca talla M y tenis color café.

