Resumen: Frank Fabra regresa oficialmente al Independiente Medellín tras una exitosa década en Boca Juniors, consolidándose como el refuerzo estrella del "Poderoso" para esta temporada. A través de un emotivo video que recorre su trayectoria desde Nechí hasta Buenos Aires, el lateral izquierdo expresó su felicidad por "volver a casa", una noticia que llega en medio de la controversia generada por un video viral donde se le veía cantando un tema de Atlético Nacional. Pese a la polémica, el club apuesta por la jerarquía y experiencia internacional de Fabra para fortalecer su nómina y buscar nuevos títulos en el fútbol profesional colombiano.

“Estoy feliz de estar en casa”: El DIM anunció la incorporación de Frank Fabra

El DIM sacudió el mercado de fichajes con un anuncio que mezcla nostalgia, talento y una pizca de picante.

Tras una década defendiendo los colores de Boca Juniors en Argentina, Frank Fabra oficializó su retorno al equipo que lo catapultó al éxito.

El lateral izquierdo, recordado por su velocidad y despliegue ofensivo, se mostró visiblemente emocionado en su presentación, sentenciando con una frase que ilusiona a la hinchada roja: “Familia Roja, estoy feliz de estar en casa”.

El video de presentación utiliza una narrativa geográfica que recorre su trayectoria, iniciando desde su natal Nechí, pasando por Envigado y Cali, hasta llegar a la vibrante Medellín.

Sin duda, debía quedar resaltado su paso por el fútbol argentino, en la emblemática Bombonera de Buenos Aires, el crack fue feliz.

Sin embargo, este fichaje no llega libre de matices. La incorporación del crack se produce en medio de una fuerte polémica en redes sociales, luego de que se viralizara un video del jugador cantando el “Pregón Verde”, la canción más icónica del rival de patio, Atlético Nacional.

A pesar de este episodio que generó revuelo entre los aficionados, el “Poderoso” ha decidido apostar por la jerarquía de un jugador que suma años de experiencia internacional y múltiples títulos en el cono sur.

Con este refuerzo, el DIM busca consolidar un proyecto deportivo ambicioso, aprovechando que Fabra vuelve con la madurez necesaria para liderar el vestuario.

Después de 10 años de ausencia, el lateral derecho de 34 años se pone a disposición de Alejandro Restrepo para intentar bordar una nueva estrella en el escudo del equipo.

Adicionalmente, hay la esperanza de que con Fabra regrese la felicidad a los rostros de los hinchas del DIM, que, por estos días, no la pasan tan bien.

