Resumen: José, capturado tras el fatal accidente en la Avenida 68 de Bogotá, intentó engañar a la Policía con identidad falsa. Tenía un largo prontuario.

¡Se le cayó la máscara! Capturado que causó la tragedia de la 68 usó identidad falsa

Lo que parecía ser un trágico accidente de tránsito en el noroccidente de Bogotá ha tomado un giro. Las autoridades confirmaron este lunes 19 de enero que el sujeto que sobrevivió al brutal choque en la Avenida 68, donde perdieron la vida tres personas, intentó burlarse de la justicia suministrando un nombre falso.

El individuo, que inicialmente se identificó como Roberto, resultó ser José, un delincuente con un prontuario que pone los pelos de punta.

El Avenida 68 se convirtió en el escenario de una persecución de película luego de que José y un cómplice (quien murió en el sitio) asaltaran con arma de fuego al conductor de una camioneta de alta gama.

En la huida desesperada por el sector de la calle 72, los delincuentes terminaron provocando el siniestro que cobró la vida de una pareja de esposos de la tercera edad: Santiago Rodríguez, de 67 años, y Clara Lucía, de 68.

Gracias a un cotejo dactilar y a la revisión de tatuajes específicos, los peritos forenses lograron desenmascarar al sospechoso en el hospital.

El historial de Camargo Galvis es extenso e incluye condenas vigentes por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, además de una orden de captura emitida en Meta.

Durante la inspección al lugar de los hechos, la Policía logró recuperar un botín millonario que incluía un reloj Diesel, cadenas de oro de 18 quilates y anillos con diamantes y esmeraldas, valorados en más de 30 millones de pesos.

Actualmente, el señalado permanece bajo custodia en un centro médico, donde el parte de Medicina Legal indica que sufrió una paraplejia producto del fuerte impacto que él mismo provocó mientras intentaba escapar con lo robado.

