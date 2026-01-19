Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El DIM inició la Liga BetPlay I-2026 con una dolorosa derrota 1-0 ante el Deportivo Pasto, tras un gol de penal de Andrey Estupiñán al minuto 52 en el estadio Departamental Libertad. El resultado, sumado a la falta de capacidad de reacción del equipo, provocó que un sector de la hinchada exigiera la salida de Alejandro Restrepo, quien en rueda de prensa lamentó la derrota en un partido que calificó como "muy parejo" y cuestionó la decisión arbitral del penal, calificándola como una jugada dudosa que los dejó injustamente con las manos vacías

El DIM inició su camino en la Liga BetPlay I-2026 con un amargo sinsabor tras caer por la mínima diferencia ante el Deportivo Pasto.

En el estadio Departamental Libertad, una plaza históricamente complicada, el “Equipo del Pueblo” no logró imponer su juego y terminó cediendo los tres puntos ante un conjunto volcánico que supo capitalizar sus opciones.

El único gol del encuentro llegó al minuto 52, obra de Andrey Estupiñán, quien sentenció el partido desde el punto blanco del penal, dejando al Poderoso sin capacidad de reacción.

La derrota caló hondo en la hinchada antioqueña, que no tardó en expresar su descontento ante la falta de ideas para remontar, una virtud que el equipo había mostrado con solidez durante el 2025.

¡Golpe Poderoso! El DIM arrancó con pie izquierdo la Liga BetPlay I-2026

Tras el pitazo final, un sector considerable de la afición comenzó a exigir la salida del técnico Alejandro Restrepo.

A pesar de la presión externa y el clima tenso generado por este primer traspié de la temporada, el estratega evitó pronunciarse sobre su continuidad, enfocándose exclusivamente en el análisis del rendimiento deportivo en suelo nariñense.

En la rueda de prensa posterior al juego, Restrepo calificó el compromiso como un duelo sumamente cerrado y parejo que se definió por un error puntual.

El técnico manifestó su frustración, señalando que la jugada del penal fue “dudosa” y que el plan de juego se desmoronó tras la anotación.

“Duele irnos con las manos vacías porque se había hecho un buen planteamiento”, concluyó el timonel, quien ahora deberá recomponer el camino rápidamente para calmar las aguas en la capital de la montaña.

