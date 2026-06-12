Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Federico Gutiérrez destacó la extinción de dominio a un motel investigado por presunta explotación sexual infantil y otras actividades criminales en Medellín.

‘Vamos por ellos y sus recursos’: Fico tras extinción de dominio a motel vinculado a presunta explotación sexual

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la afectación con fines de extinción de dominio de un inmueble donde funcionaba un motel investigado por presuntamente facilitar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el centro de la ciudad.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, el mandatario paisa destacó el resultado obtenido por las autoridades y aseguró que la lucha contra estos delitos no solo se concentra en la captura de los responsables, sino también en afectar las estructuras económicas que los sostienen.

“En Medellín no solo perseguimos a quienes explotan a nuestros niños, niñas y adolescentes; también golpeamos las finanzas que sostienen estos delitos”, manifestó Gutiérrez.

Según explicó el alcalde, la acción fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las autoridades locales.

El inmueble afectado está avaluado en más de $11.000 millones de pesos y, de acuerdo con las investigaciones, habría sido utilizado para facilitar actividades relacionadas con la explotación sexual infantil y otras conductas delictivas.

Lea también: Video de las disidencias dejó en el radar de las autoridades a alias ‘La Enfermera’

Gutiérrez señaló que este resultado surgió de una investigación previa que permitió proteger a tres adolescentes y avanzar en la captura de personas señaladas de participar en estos hechos.

Además, indicó que el establecimiento también era investigado por presuntos vínculos con el almacenamiento de sustancias estupefacientes y la ocultación de vehículos hurtados.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Por su parte, la Fiscalía informó que durante diferentes procedimientos realizados en el lugar se habría evidenciado el ingreso recurrente de niñas y adolescentes para actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución.

“Aquí no permitiremos que existan espacios para estos delitos ni que los criminales sigan lucrándose. Vamos por ellos, sus estructuras y sus recursos”, concluyó el alcalde de Medellín.

🚨‼️En Medellín no solo perseguimos a quienes explotan a nuestros niños, niñas y adolescentes; también golpeamos las finanzas que sostienen estos delitos. Gracias a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía, y en el marco de nuestra lucha contra el crimen y la explotación… https://t.co/tPliys0DkJ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 12, 2026

Más noticias de Medellín