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    ICBF defiende uso de ‘niñez’ ante polémica por lenguaje institucional

    Directora del ICBF, María Carolina, defendió el uso de “niñez” y pidió mostrar la norma que obliga a decir “niños, niñas y adolescentes”.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ICBF defiende uso de 'niñez' ante polémica por lenguaje institucional
    Foto de archivo.
    ICBF defiende uso de ‘niñez’ ante polémica por lenguaje institucional

    Resumen: ICBF responde a la polémica por el uso de “niñez” y asegura que ninguna norma obliga a utilizar siempre “niños, niñas y adolescentes”.

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    La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, volvió a referirse a la controversia generada por los cambios en el lenguaje institucional de la entidad y defendió el uso de la palabra “niñez” para referirse a la población infantil.

    A través de su cuenta de ‘X’, la funcionaria cuestionó los señalamientos según los cuales existiría una obligación legal de utilizar de manera permanente la expresión “niños, niñas y adolescentes”.

    Restrepo Cañavera citó la Constitución Política, el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1146 de 2007 y la Convención sobre los Derechos del Niño, y pidió identificar en cuál de estas normas y en qué artículo estaría establecida dicha exigencia.

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    Según su interpretación, ninguna de las disposiciones mencionadas obliga a emplear exclusivamente esa fórmula ni impide utilizar el término “niñez”.

    La directora del ICBF también rechazó que el concepto implique excluir a las niñas y sostuvo que afirmar que “niñez” las invisibiliza corresponde a una interpretación de sus críticos.

    La discusión comenzó el 19 de agosto, cuando el ICBF comunicó a sus funcionarios y colaboradores nuevos lineamientos sobre el lenguaje institucional. La entidad indicó que emplearía expresiones como “niñez, adolescencia y familias colombianas”, en lugar de utilizar de manera específica el término “niña”.

    La decisión generó cuestionamientos de especialistas en derechos de infancia, quienes señalaron que la expresión “niños, niñas y adolescentes” está consolidada en la legislación colombiana, particularmente a partir de la Ley 1098 de 2006, que estableció categorías diferenciadas para la protección de la infancia y la adolescencia.

    Con su nuevo pronunciamiento, la directora del ICBF mantiene su posición y centra la discusión en el alcance jurídico de las normas relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

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