¡Iban rumbo al Cauca! Rescatan en Cali a dos adolescentes que, al parecer, iban a ser reclutadas por un grupo armado

Dos adolescentes fueron rescatadas en las últimas horas en el oriente de Cali, luego de que unidades de la Policía Metropolitana interceptaran el vehículo en el que se movilizaban junto a tres hombres que, presuntamente, pretendían trasladarlas hacia el departamento del Cauca con fines de reclutamiento ilícito.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Manuela Beltrán, donde uniformados realizaban labores de control y verificación. Durante el operativo fue detenido un automóvil particular que levantó sospechas. Tras la inspección e identificación de sus ocupantes, las autoridades establecieron que las menores de edad estarían siendo movilizadas para, supuestamente, ser vinculadas a la estructura criminal conocida como ‘Jacobo Arenas’.

Intervención oportuna y activación de ruta de protección

De acuerdo con la información oficial, la reacción de los policías permitió evitar que las adolescentes salieran de la ciudad. Una vez confirmada la situación, se activó de inmediato la ruta de restablecimiento de derechos para garantizar su protección integral.

En el proceso intervinieron el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Personería Municipal, entidades que asumieron el acompañamiento psicosocial y jurídico correspondiente para salvaguardar la integridad, la vida y el desarrollo de las menores.

Las autoridades reiteraron que el reclutamiento ilícito constituye una grave vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al exponerlos a escenarios de violencia y a dinámicas propias de organizaciones armadas ilegales.

Capturas y decisiones judiciales

En el procedimiento fueron capturados en flagrancia tres hombres, cuyas edades oscilan entre los 18 y 28 años. Los señalados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las respectivas audiencias ante un juez de control de garantías.

Tras las diligencias judiciales, el juez dictó medida de aseguramiento contra dos de los capturados, mientras que el tercer implicado fue dejado en libertad, aunque continuará vinculado formalmente al proceso penal y deberá responder ante las autoridades en el marco de la investigación.

Llamado a la comunidad

La Policía Nacional hizo un llamado a padres de familia, docentes y ciudadanía en general para que estén atentos a cualquier situación que pueda poner en riesgo a menores de edad. Asimismo, insistió en la importancia de denunciar de manera oportuna movimientos sospechosos o posibles casos de instrumentalización por parte de estructuras criminales.

Según reiteraron las autoridades, la articulación entre comunidad e instituciones es fundamental para prevenir el reclutamiento ilícito y proteger a la niñez frente a organizaciones que buscan aprovechar su vulnerabilidad.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.