Resumen: Dos presuntos integrantes de ‘Los Caparros’ fueron capturados en El Bagre durante un operativo conjunto entre Ejército y Policía. En el procedimiento incautaron un arma, municiones y celulares, y las autoridades señalan que estarían planeando extorsiones a comerciantes de la zona.

¡Iban por los comerciantes! Cayeron dos presuntos integrantes de ‘Los Caparros’ que planeaban extorsiones en El Bagre

En medio de operaciones militares desarrolladas en el Bajo Cauca antioqueño, dos hombres fueron capturados en el municipio de El Bagre, señalados de integrar un grupo delincuencial organizado que tiene presencia en esta subregión del país.

El procedimiento fue adelantado por tropas del Batallón de Selva N.° 57, perteneciente a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en articulación con unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía. La acción se dio en el marco del denominado Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia enfocada en contrarrestar el accionar de estructuras ilegales.

De acuerdo con la información oficial, la captura se logró en flagrancia luego de un trabajo previo de inteligencia que permitió ubicar a los sospechosos. Durante el operativo, además de la detención de los dos individuos, las autoridades incautaron una pistola, municiones y dos teléfonos celulares que serán analizados dentro del proceso investigativo.

Presunto plan de extorsiones en la mira de las autoridades

Las autoridades indicaron que los capturados estarían vinculados al grupo delincuencial conocido como Los Caparros, también identificado en la zona como ‘Los del Bajo’. Según las indagaciones, estas personas presuntamente se encontraban planificando actividades relacionadas con el cobro de extorsiones a comerciantes del sector, una de las principales problemáticas de seguridad en esta región.

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Tras su detención, los dos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que enfrenten cargos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Será la justicia la encargada de definir su situación judicial en las próximas etapas del proceso.

Las Fuerzas Militares reiteraron que continuarán desarrollando operaciones en esta zona del departamento con el objetivo de debilitar las estructuras criminales que afectan la seguridad de las comunidades.

Asimismo, señalaron que este tipo de resultados hacen parte de los esfuerzos institucionales para reducir delitos como la extorsión y fortalecer la presencia del Estado en el Bajo Cauca antioqueño.