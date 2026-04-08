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    Colapsó el sistema de pasaportes: filas, citas perdidas y usuarios varados en Antioquia

    La falla en el sistema de pasaportes dejó a miles de personas sin poder completar su trámite en Antioquia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Colapsó el sistema de pasaportes: filas, citas perdidas y usuarios varados en Antioquia
    Foto de cortesía Gobernación de Antioquia.
    Colapsó el sistema de pasaportes: filas, citas perdidas y usuarios varados en Antioquia

    Resumen: Caída del sistema de pasaportes genera filas y retrasos en Antioquia, afectando a miles de usuarios con citas programadas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La expedición de pasaportes en Antioquia se vio afectada por fallas técnicas que generaron largas filas, molestias y retrasos en la atención de usuarios que acudieron a cumplir con sus citas en la Gobernación. La situación, que comenzó a evidenciarse desde el 7 de abril, se agravó este miércoles cuando el servicio fue suspendido de manera temporal.

    De acuerdo con información oficial, la interrupción obedeció a problemas en la plataforma tecnológica que soporta el trámite a nivel nacional, lo que impidió la operación no solo en el departamento, sino también en otras oficinas del país. La situación tomó por sorpresa a cientos de ciudadanos que ya tenían citas programadas y que esperaban completar el proceso.

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    En el centro administrativo de La Alpujarra, en Medellín, se registraron extensas filas desde tempranas horas, mientras usuarios manifestaban su inconformidad por la falta de información previa y las dificultades para reprogramar sus citas.

    Algunos aseguraron que debían viajar en los próximos días o que incluso pidieron permisos laborales para realizar el trámite, sin lograrlo.

    Aunque el sistema tuvo una reactivación parcial, posteriormente se ordenó suspender nuevamente el servicio, lo que incrementó la incertidumbre entre quienes requieren el documento.

    La oficina encargada indicó que por ahora no hay claridad sobre la normalización del sistema, por lo que se recomienda a los ciudadanos verificar el estado del servicio a través de canales oficiales antes de acudir a las instalaciones.

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