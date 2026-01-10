¡Iban por encomienda! Incautan 200 cartuchos ocultos en camión con destino a Medellín

Resumen: Durante un control en carretera, la Policía incautó 200 cartuchos calibre 22 que eran transportados sin autorización en un camión de encomiendas con destino a Medellín. El hallazgo se realizó en la vía entre Caucasia y Planeta Rica, y el material quedó a disposición de la Fiscalía mientras se adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades.

En medio de los controles de seguridad que se adelantan en las principales vías del país, la Policía Nacional logró incautar un lote de munición que era transportado de manera irregular en un camión de encomiendas que se movilizaba desde Montería con destino a Medellín.

El procedimiento se realizó en la carretera que conecta a Caucasia con Planeta Rica, donde uniformados detuvieron el vehículo como parte de un control preventivo. Durante la inspección de la carga, los policías identificaron una caja cuyo contenido no coincidía con la documentación presentada, lo que motivó una revisión más detallada.

Al abrir el paquete, las autoridades hallaron 200 cartuchos calibre 22, cuyo valor comercial fue estimado en cerca de dos millones de pesos. La munición no contaba con los permisos exigidos para su transporte, por lo que fue decomisada de inmediato.

Esto le podría interesar: Medellín le gana la pelea a la desnutrición infantil: Buen Comienzo logra cifras históricas

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Según informó la Policía, esta acción hace parte de las estrategias para frenar el tráfico ilegal de armas y municiones, así como para prevenir hechos violentos asociados a organizaciones criminales que utilizan este tipo de material para fortalecer sus estructuras.

El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía, que asumió el proceso investigativo con el fin de establecer quiénes serían los responsables del envío y destino final de la munición.

Las autoridades reiteraron que los operativos en corredores estratégicos se mantendrán de forma permanente y recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas habilitadas, como el 123, con el objetivo de fortalecer la seguridad y evitar que este tipo de elementos circule de manera ilegal por el territorio.