Pico y Placa Medellín Sabado:
    Medellín le gana la pelea a la desnutrición infantil: Buen Comienzo logra cifras históricas

    Medellín marca un hito: la desnutrición infantil cayó a su nivel más bajo, gracias al programa Buen Comienzo y nuevas estrategias sociales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Medellín logró reducir la desnutrición infantil al 0,4% gracias al programa Buen Comienzo y nuevas estrategias sociales.

    Medellín alcanzó en 2025 una de sus cifras más alentadoras en la lucha contra la desnutrición infantil, gracias al fortalecimiento del programa Buen Comienzo, una de las principales apuestas sociales de la alcaldía para la atención integral de la primera infancia.

    Según datos oficiales, la ciudad logró reducir la desnutrición aguda en niñas y niños hasta el 0,4%, un indicador histórico que refleja el impacto de las estrategias implementadas en los últimos dos años.

    Uno de los pilares de este avance ha sido la estrategia Buen Comienzo 365, creada bajo la premisa de que “el hambre no sale a vacaciones”. 

    A través de esta iniciativa, la Alcaldía de Medellín garantizó alimentación durante fines de semana, festivos y recesos escolares, priorizando los sectores con mayor riesgo de inseguridad alimentaria, como los corregimientos y las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Villa Hermosa.

    Actualmente, Buen Comienzo asegura entre el 70% y el 80% de la alimentación diaria de las niñas y niños matriculados en sus jardines y centros infantiles. Además, para menores entre 0 y 5 años con algún grado de desnutrición infantil, así como para mujeres gestantes o lactantes con bajo peso, se implementó el complemento nutricional Buen Comienzo, una medida clave para la recuperación y prevención de casos más graves.

    La directora del programa, Diana Carmona, destacó que proyectos como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer y Buen Comienzo 365 permitieron reducir el índice de desnutrición aguda del 1,1% al 0,4% en la ciudad.

    “Hemos logrado una disminución histórica que demuestra que una atención integral y constante sí transforma vidas”, afirmó.

    El fortalecimiento del programa también se reflejó en la ampliación de la cobertura. Entre 2024 y 2025, se habilitaron 1.500 nuevos cupos y se robusteció la modalidad familiar, que ahora atiende a niñas y niños de 0 a 3 años, además de mujeres gestantes y lactantes, con planes de acompañamiento personalizados.

    En materia laboral, la alcaldía aumentó en un 17% el salario de las agentes educativas, reconociendo su rol fundamental en la atención y el cuidado de la primera infancia.

    Finalmente, en infraestructura educativa, la Alcaldía inició la construcción de cuatro nuevos jardines infantiles en San Cristóbal, Villa Hermosa, San Sebastián de Palmitas y Robledo, consolidando una política pública que busca erradicar el hambre desde los primeros años de vida.

