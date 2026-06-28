Resumen: La Policía Nacional capturó en la Terminal del Norte de Medellín a un hombre que transportaba 15 partes de iguana, las cuales, al parecer, estaban destinadas para consumo humano. El procedimiento fue posible gracias al apoyo de un canino especializado en la detección de fauna silvestre, mientras el capturado quedó a disposición de la Fiscalía y los elementos fueron entregados a la autoridad ambiental.

¡Iban para el consumo humano! Capturan a hombre que transportaba 15 partes de iguana en Medellín

Las labores de control adelantadas por la Policía Nacional en la Terminal del Norte de Medellín permitieron la captura en flagrancia de un hombre que transportaba partes de una especie silvestre protegida. El procedimiento se desarrolló en medio de las acciones que las autoridades mantienen para combatir los delitos que afectan la fauna y los recursos naturales del país.

De acuerdo con la información oficial, la diligencia fue realizada por uniformados del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, quienes efectuaban inspecciones de rutina en las instalaciones de la terminal terrestre con el apoyo de un canino especializado en la detección de fauna silvestre.

Durante la verificación de una caja que llevaba el ciudadano, el perro entrenado para este tipo de procedimientos alertó a los uniformados sobre su contenido. Al revisar el paquete, los policías encontraron 15 partes de iguana, una especie que hace parte de la fauna silvestre colombiana.

El cargamento tenía como presunto destino el consumo humano

Según la información obtenida durante el procedimiento, las partes del animal silvestre tendrían como destino el consumo humano, situación que motivó la captura inmediata del hombre por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

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Tras la aprehensión, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá el proceso judicial correspondiente para determinar su eventual responsabilidad frente a los hechos.

Por su parte, las 15 partes de iguana incautadas fueron entregadas a la autoridad ambiental competente, encargada de adelantar las actuaciones técnicas y administrativas previstas en la normatividad vigente para este tipo de casos.

Continúan los controles para proteger la fauna silvestre

La Policía Nacional indicó que este resultado hace parte de las estrategias que se vienen implementando para prevenir y combatir el tráfico y el aprovechamiento ilegal de especies silvestres, una práctica que representa un riesgo para la biodiversidad del país.

Asimismo, la institución reiteró su compromiso con la protección de la fauna y de los recursos naturales, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier actividad que pueda poner en riesgo las especies silvestres o afectar el patrimonio ambiental de Colombia.