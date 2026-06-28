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Resumen: Los especialistas adelantarán la respectiva necropsia y los cotejos dactilares necesarios para establecer la plena identidad del hombre

Rescatan del río Medellín, en Moravia, el cuerpo de un hombre con heridas de arma blanca

Minuto30.com .- La violencia volvió a dejar su rastro en la capital antioqueña durante este fin de semana. En la tarde del sábado, 27 de junio de 2026, las aguas del río Medellín se convirtieron nuevamente en el escenario de un macabro descubrimiento que alteró la tranquilidad de los habitantes del norte de la ciudad.

Fueron los propios vecinos del barrio Moravia quienes, al notar un bulto extraño flotando en el afluente, se percataron de que se trataba de un cuerpo humano y alertaron de inmediato a la línea de emergencias para solicitar la presencia de las autoridades.

Los detalles de la inspección técnica

Poco antes de las 2:00 p. m., el equipo de criminalística llegó al lugar, acordonó la zona y, con el apoyo de los equipos de rescate, logró extraer el cuerpo de las aguas para proceder con las labores judiciales de rigor.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por los peritos forenses, la víctima fue objeto de un ataque violento antes de terminar en el río.

Características del occiso y hallazgos en la escena:

Perfil de la víctima: Se trata de un hombre cuya edad fue calculada preliminarmente entre los 40 y 45 años.

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Rasgos físicos: El cuerpo corresponde a una persona de contextura delgada y tez trigueña.

Causa de muerte: Durante la revisión, los investigadores evidenciaron que el cadáver presentaba múltiples lesiones ocasionadas por arma cortopunzante, lo que confirma que se trató de un homicidio.

Identidad: Al momento de la inspección, la víctima no portaba documentos, por lo que ingresó a la morgue como Cuerpo No Identificado (CNI).

A la espera de Medicina Legal

Tras concluir las labores en las inmediaciones del barrio Moravia, el cuerpo fue embalado y trasladado bajo cadena de custodia.

El cadáver ya reposa en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí, los especialistas adelantarán la respectiva necropsia y los cotejos dactilares necesarios para establecer la plena identidad del hombre, mientras la Fiscalía recopila testimonios y revisa las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de los responsables de este crimen.