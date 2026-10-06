Resumen: Explosivos en Cauca fueron encontrados en un vehículo que se dirigía a Cali. El Ejército capturó al conductor y ahora investiga el origen y destino del material.

Iban para Cali con más de 400 kilos de explosivos: así cayó el cargamento en el Cauca

Los explosivos fueron descubiertos durante un operativo del Ejército en Santander de Quilichao, cuando las autoridades interceptaron un vehículo tipo Piaggio que transportaba más de 400 kilogramos de material explosivo que, según los primeros reportes, tendría como destino Cali.

El procedimiento se realizó en un puesto de control instalado sobre la vía Panamericana. Tropas de la Brigada 29 del Ejército, con apoyo de capacidades especiales del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, detuvieron el automotor de placas TJX-605 y capturaron en flagrancia al conductor.

Se trata de un hombre de 60 años que, de acuerdo con la información preliminar, residiría en Cali. Ahora las autoridades buscan establecer cuál habría sido su participación en el traslado de los explosivos y quiénes estarían encargados de recibirlo una vez llegara a la capital del Valle del Cauca.

Lea también: EPM le saca provecho a su mega piscina y pone a rodar carrotanques por toda la ciudad

La hipótesis que manejan inicialmente las autoridades apunta a que el material podría haber sido destinado a una acción terrorista en Cali. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado cuál sería el objetivo específico ni el lugar donde presuntamente se utilizarían los explosivos en Cauca.

Dentro de las líneas de investigación aparece el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, estructura a la que las autoridades atribuyen presencia en corredores del norte del Cauca y zonas de conexión con el Valle del Cauca.

Más noticias de Colombia