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Resumen: EPM y Emvarias reutilizan miles de litros de agua no potable de su espejo para labores de mantenimiento urbano en Medellín ante el fenómeno de El Niño.

EPM le saca provecho a su mega piscina y pone a rodar carrotanques por toda la ciudad

La empresa EPM, junto con su filial Emvarias, puso en marcha una estrategia innovadora para mitigar el impacto ambiental mediante la reutilización diaria de recurso hídrico no potable en las labores de mantenimiento urbano de la capital antioqueña.

Con esta iniciativa, un total de 16.000 litros de líquido almacenados en las instalaciones corporativas son aprovechados para el lavado de áreas públicas y la atención de puntos críticos sanitarios, evitando así el gasto innecesario de agua apta para el consumo humano en actividades operativas de la ciudad.

El suministro proviene de la gran piscina perimetral que rodea el Edificio EPM, un imponente espejo de agua diseñado con la capacidad de retener cerca de cinco millones de litros, equivalentes al volumen conjunto de dos piscinas olímpicas.

Dos vehículos tipo carrotanque se encargan de movilizar cotidianamente este volumen hacia sectores estratégicos de la zona céntrica, tales como los alrededores de la Basílica Metropolitana en el Parque de Bolívar, los parqueaderos del Museo de Antioquia y el deprimido de la avenida Oriental.

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Además de optimizar el aprovechamiento de las precipitaciones capturadas, esta decisión operativa genera un impacto positivo al disminuir los costos financieros vinculados al tratamiento del líquido y reduce significativamente el consumo energético necesario para el funcionamiento de los equipos de recirculación.

Las directivas de la compañía destacaron que estas acciones forman parte de un compromiso continuo por fomentar la sostenibilidad y garantizar el uso eficiente de los recursos naturales en medio de los retos climáticos actuales.

Finalmente, desde EPM hicieron un llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía, las instituciones y el sector empresarial, recordando que la preservación del recurso hídrico depende de las decisiones cotidianas que se adopten colectivamente para asegurar el bienestar y el futuro ambiental de la región.

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