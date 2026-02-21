Resumen: Tres personas fueron capturadas en Puerto Triunfo, Antioquia, mientras transportaban 243,5 millones de pesos en efectivo adheridos a sus cuerpos. Dos mujeres llevaban el dinero oculto con fajas, y el conductor del vehículo tenía antecedentes por hurto, lesiones personales, fuga de presos y porte ilegal de armas. Los detenidos y el dinero quedaron a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.

¡Iban ‘forrados’ en billetes! Cae trío con más de 240 millones de pesos en la vía Bogotá-Medellín

En un operativo de control vial realizado en el Magdalena Medio antioqueño, la Policía Nacional detuvo a tres personas que transportaban una cantidad millonaria de dinero en efectivo adherido a sus cuerpos. El procedimiento se llevó a cabo en la vía que conecta Santuario con Caño Alegre, en jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo, mientras los detenidos se desplazaban en un vehículo particular con ruta Bogotá – Medellín.

Según el informe oficial, los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, que adelantaban acciones en el marco de los controles a economías ilegales, descubrieron que dos mujeres llevaban el dinero escondido bajo sus prendas mediante fajas. En total, los billetes sumaban 243.500.000 pesos.

Los capturados manifestaron que los recursos eran producto de la venta de un vehículo y una vivienda, pero no pudieron presentar documentación que respaldara legalmente la procedencia del dinero. Esta situación generó la inmediata intervención de las autoridades y la incautación del efectivo.

Esto le podría interesar: ¡Balacera en la plaza de Guarne! Intento de robo deja un capturado herido y un prófugo

Durante la verificación de antecedentes, la Policía confirmó que el conductor del automotor contaba con cuatro anotaciones judiciales previas, relacionadas con hurto, lesiones personales, fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego. Esta información fue clave para que los uniformados aseguraran el dinero y a los implicados, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la institución, los controles en los principales corredores viales del país buscan afectar las economías ilícitas y reforzar la seguridad de los ciudadanos. Este tipo de operativos se enmarcan dentro de las estrategias de la Policía Nacional orientadas a prevenir delitos financieros y proteger los recursos legales de la población.

La acción en Puerto Triunfo no solo permitió incautar el efectivo, sino también poner bajo custodia a las tres personas implicadas, quienes deberán responder ante las autoridades por el presunto delito de lavado de activos. Las investigaciones continúan para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen más personas involucradas en este caso.