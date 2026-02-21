Menú Últimas noticias
    ¡Balacera en la plaza de Guarne! Intento de robo deja un capturado herido y un prófugo

    La rápida acción de las autoridades evitó que el incidente escalara y mantiene la búsqueda del segundo implicado.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Balacera en la plaza de Guarne! Intento de robo deja un capturado herido y un prófugo

    Resumen: Un intento de hurto en un local de la plaza de mercado de Guarne derivó en un intercambio de disparos, que dejó a uno de los presuntos responsables herido y bajo custodia, mientras un segundo implicado sigue prófugo. Las autoridades del municipio, en coordinación con Ejército y Policía, reforzaron la seguridad y mantienen operativos de vigilancia para garantizar la tranquilidad de la comunidad.

    En la tarde del viernes 20 de febrero, la tranquilidad de la plaza de mercado de Guarne, en el Oriente antioqueño, se vio interrumpida por un violento intento de hurto que terminó en un intercambio de disparos. La rápida intervención de las autoridades permitió la captura de uno de los implicados, mientras que otro logró escapar y permanece bajo búsqueda activa.

    Según la Alcaldía de Guarne, el hombre detenido resultó herido durante los hechos y recibió atención médica inmediata antes de ser trasladado a un centro asistencial, donde continúa bajo custodia. La Administración municipal confirmó que se están desarrollando operativos de seguimiento para localizar al segundo implicado.

    Momento de confusión y pánico

    Testigos del incidente relataron que todo comenzó cuando dos sujetos ingresaron a un local comercial, presuntamente con la intención de robar. La reacción de algunas personas presentes, quienes habrían respondido con armas de fuego, desencadenó una balacera que generó momentos de tensión y alarma entre comerciantes y compradores.

    El hecho coincidió con el paso de la caravana del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la zona, lo que aumentó la preocupación de quienes transitaban por el lugar, aunque las autoridades aclaran que no existe relación entre los eventos.

    Medidas de seguridad reforzadas

    En respuesta a este y otros hechos recientes, como el homicidio registrado el 18 de febrero en un establecimiento del barrio San Francisco, la Alcaldía de Guarne ha reforzado la vigilancia en toda la localidad. Los patrullajes conjuntos de la Policía y el Ejército se han intensificado, especialmente en zonas de alta afluencia comercial, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

    La Administración municipal hizo un llamado a la comunidad para colaborar denunciando cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales, recordando que la protección del municipio depende de la cooperación entre autoridades y ciudadanos.

    “Estamos actuando de manera coordinada con la Policía y el Ejército para mantener la seguridad de todos. Invitamos a reportar cualquier situación irregular de inmediato”, señaló la Alcaldía.


