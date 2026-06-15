Resumen: Diez personas, entre ellas un menor de edad, fueron rescatadas por la Armada de Colombia tras el hundimiento de una embarcación en el Golfo de Urabá. La motonave, que no contaba con permisos de navegación, sufrió una entrada de agua que provocó la emergencia en el sector de Bocas del Atrato. Los ocupantes cayeron al mar y fueron auxiliados rápidamente por unidades militares, que lograron ponerlos a salvo y brindarles atención inicial. Las autoridades reiteraron el llamado a verificar las condiciones y permisos de las embarcaciones antes de zarpar.

¡Iban en una embarcación sin permisos! Diez personas fueron rescatadas tras naufragio en el Golfo de Urabá

Una rápida reacción de unidades de la Armada de Colombia evitó que una emergencia marítima registrada en el Golfo de Urabá terminara en tragedia. Diez personas que habían quedado a la deriva luego del hundimiento de la embarcación en la que se movilizaban fueron rescatadas con vida en medio de un operativo desplegado en aguas cercanas a Bocas del Atrato.

Entre los sobrevivientes se encontraba un menor de 13 años. En total, las autoridades pusieron a salvo a siete hombres y tres mujeres, quienes fueron encontrados luego de caer al mar tras el colapso de la motonave.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta fue emitida por un integrante del Buque de Desembarco Anfibio ARC «Golfo de Urabá», que se encontraba desarrollando labores de vigilancia y control en esta zona del Caribe colombiano. La información permitió activar de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate para ubicar a las personas afectadas.

Una falla provocó la emergencia

Las primeras verificaciones indican que la embarcación, identificada como «Berta», comenzó a presentar una entrada de agua que sus ocupantes no lograron controlar. La situación se agravó rápidamente hasta ocasionar el hundimiento de la nave.

El incidente ocurrió en el sector de Bocas del Atrato, un punto estratégico del Golfo de Urabá caracterizado por la convergencia de corrientes y por el constante tránsito de embarcaciones, especialmente durante temporadas de mayor movilidad de viajeros.

Una vez ubicadas las personas en el agua, la tripulación del buque militar ejecutó las maniobras de rescate y trasladó a los sobrevivientes a bordo de la embarcación de la Armada, donde recibieron valoración inicial, hidratación y atención de primeros auxilios para verificar su estado de salud.

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Embarcación no estaba autorizada

Posteriormente, la Estación de Guardacostas de Urabá dispuso una Unidad de Reacción Rápida con el fin de inspeccionar el área y descartar la presencia de más personas desaparecidas. Tras confirmar que todos los ocupantes habían sido rescatados, los sobrevivientes fueron llevados hasta un muelle seguro, donde personal médico esperaba para continuar con la atención correspondiente.

#EsNoticia 🚨⚓️| ¡Salvaguardando la vida humana en el mar! En el Golfo de Urabá, tripulantes del ARC “Golfo de Urabá” y Guardacostas de @ArmadaColombia rescataron a 10 personas (incluido un menor) tras el hundimiento de su embarcación. 🇨🇴🌊 pic.twitter.com/3iVDTXe6Gb — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) June 15, 2026

Durante las verificaciones adelantadas por las autoridades también se estableció que la motonave no contaba con matrícula ni con la acreditación expedida por la Capitanía de Puerto para su operación.

Asimismo, se conoció que las autoridades competentes adelantarán las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el naufragio y determinar si existieron irregularidades relacionadas con la prestación del servicio de transporte marítimo.

«Se desplegó una Unidad de Reacción Rápida y una plataforma de superficie que se encontraba en el área para atender la emergencia y efectuar el traslado seguro de las personas afectadas», detalló la Dimar.

Tras lo ocurrido, la Armada de Colombia reiteró el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas antes de embarcarse, entre ellas verificar que las naves cuenten con la documentación requerida, confirmar las condiciones técnicas de operación y utilizar de manera permanente el chaleco salvavidas.

De igual forma, recordó que la línea de emergencia marítima 146 permanece habilitada las 24 horas del día para reportar cualquier situación que represente riesgo para quienes transitan por las aguas del país.