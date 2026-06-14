¡Antioquia le cierra la puerta al trabajo infantil! Más de 500 menores regresan a las aulas

La Gobernación de Antioquia destacó los avances del programa Bienestar y Cuidado para la Niñez, una estrategia orientada a fortalecer la permanencia escolar y prevenir el trabajo infantil en distintas subregiones del departamento.

Según la información oficial, desde el año 2024 esta iniciativa ha permitido el acompañamiento de cerca de 8 mil niñas, niños y adolescentes en 144 sedes educativas, mediante acciones articuladas entre la Unidad de Programas Sociales y la Secretaría de Educación de Antioquia.

Retorno de menores al sistema educativo

Uno de los principales resultados del programa ha sido el regreso de 520 menores al sistema educativo, en municipios priorizados, como parte de las estrategias para reducir factores de riesgo asociados al trabajo infantil y garantizar el acceso a la educación.

Las autoridades señalaron que la permanencia en las aulas es un eje fundamental para la protección de la niñez, al considerar que la escuela cumple un papel clave no solo en la formación académica, sino también en la prevención de vulneraciones de derechos.

Acompañamiento a familias y entornos protectores

El programa también incluye el trabajo de equipos interdisciplinarios que brindan apoyo psicopedagógico a familias, cuidadores y estudiantes, con el objetivo de fortalecer las condiciones que permiten la continuidad educativa.

De acuerdo con la Gobernación, estas acciones buscan atender factores sociales y económicos que pueden incidir en el abandono escolar, especialmente en regiones donde existen mayores brechas de acceso a oportunidades.

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Presencia en diferentes subregiones

Actualmente, la estrategia tiene cobertura en zonas urbanas y rurales de Urabá, Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, territorios donde las condiciones sociales y el contexto territorial representan mayores desafíos para la protección de la niñez.

En estos sectores se han desarrollado actividades de acompañamiento y seguimiento a procesos educativos, con el fin de garantizar entornos más seguros para los estudiantes.

Jornadas recreativas y campañas de prevención

En el marco de la estrategia Antioquia Nos Protege, entre el 23 de junio y el 3 de julio se llevarán a cabo encuentros recreativos y pedagógicos en 20 municipios priorizados durante el receso escolar.

Estas jornadas estarán enfocadas en promover el uso adecuado del tiempo libre, la convivencia y el autocuidado, bajo la campaña “Juego limpio para la niñez”.

De forma paralela, se impulsará la campaña “Tarjeta roja al trabajo infantil”, orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la denuncia y la protección de los derechos de los menores.

Articulación institucional

La Gobernación también resaltó el trabajo conjunto con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio del Trabajo y las administraciones municipales, con el propósito de fortalecer las rutas de atención y respuesta ante posibles casos de vulneración de derechos.

Finalmente, las autoridades recordaron que los casos de trabajo infantil pueden ser reportados a la Línea 141 del ICBF, como parte de los mecanismos de protección disponibles para la ciudadanía.