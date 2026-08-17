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Resumen: Dos hombres fueron capturados en Bosa luego de que una denuncia y el GPS de un celular permitieran ubicarlos mientras se movilizaban en un bicitaxi. Durante el procedimiento, la Policía les encontró cinco teléfonos reportados como hurtados y un arma de fuego. Uno de los detenidos además tenía una orden de captura vigente.

¡Iban en bicitaxi robando en Bosa! Capturan a dos hombres con cinco celulares reportados por hurto

Una denuncia ciudadana permitió que la Policía Metropolitana de Bogotá ubicara y capturara a dos hombres de 18 y 19 años que se movilizaban en un bicitaxi por el barrio Brasilia, en la localidad de Bosa.

El procedimiento comenzó luego de que las autoridades recibieran información sobre el hurto de un teléfono celular. Además de reportar el hecho, el ciudadano entregó características que ayudaron a los uniformados a iniciar la búsqueda de los señalados.

Uno de los elementos que facilitó la ubicación fue el GPS del celular, cuya señal permitió orientar el operativo hacia el vehículo en el que se desplazaban los dos hombres.

Los ubicaron pocos minutos después

Con la información recibida, los uniformados adelantaron la búsqueda por el sector hasta localizar el bicitaxi en el barrio Brasilia.

Los policías interceptaron el vehículo y realizaron el procedimiento de registro a sus ocupantes. Durante la requisa fueron encontrados varios teléfonos celulares.

Posteriormente, la verificación de los equipos permitió establecer que cinco de ellos figuraban como reportados por hurto.

Además de los celulares, durante el procedimiento fue encontrada un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

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La Policía también verificó los antecedentes judiciales de los dos hombres y estableció que uno de ellos tenía una orden de captura vigente.

¡No pudieron escapar! Robaron un celular, huyeron en bicitaxi y fueron capturados en Bosa. La denuncia de un ciudadano y el sistema de localización del teléfono permitieron ubicarlos. Al interceptarlos, la Policía encontró cinco celulares reportados por hurto y una pistola 9… pic.twitter.com/rH7Qc9E1PM — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 17, 2026

Deberán responder ante las autoridades

Tras el procedimiento, los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Según la información entregada, ambos recibieron medida de aseguramiento y deberán responder por los delitos de hurto, tráfico, fabricación o porte de arma de fuego y obstrucción a la justicia.

El caso se originó a partir de la denuncia de un ciudadano, cuya información permitió activar la reacción de los uniformados y utilizar la ubicación proporcionada por el teléfono celular para avanzar en la búsqueda.

La Policía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteraron la importancia de informar oportunamente sobre hechos que puedan poner en riesgo la seguridad, ya que este tipo de reportes permite orientar los operativos de las autoridades.

La comunidad puede comunicar situaciones de este tipo a través de la Línea 123, canal dispuesto para atender emergencias y requerimientos relacionados con la seguridad en la capital.