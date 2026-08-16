Resumen: Harold Barragán fue condenado a 21 años y 4 meses de prisión por su participación en el crimen de Miguel Uribe Turbay. La investigación estableció que intervino en la coordinación del ataque mediante videollamadas, en la selección del lugar y del adolescente involucrado, además de colaborar en el ocultamiento de otro integrante de la estructura criminal. También deberá pagar una multa de 16.350 salarios mínimos de 2025 y no recibió beneficios carcelarios.

21 años de cárcel para implicado en el crimen de Miguel Uribe Turbay: así fue su papel en el atentado

La justicia colombiana impuso una condena de 21 años y 4 meses de prisión contra Harold Barragán, señalado de tener un papel dentro de la estructura que participó en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025.

La decisión fue adoptada por un juez penal especializado de Bogotá, quien dio a conocer este viernes 14 de agosto la sentencia contra Barragán, después de que previamente se conociera el sentido del fallo.

El proceso judicial estableció la responsabilidad del acusado por varios delitos relacionados con el crimen y con la organización a la que pertenecía. Entre las conductas por las que fue condenado están homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las comunicaciones que sostuvo Harold Barragán con otros integrantes de la estructura criminal. La Fiscalía estableció que participó en cuatro videollamadas vinculadas con la preparación del ataque y con las actuaciones posteriores al mismo.

A partir de esas conversaciones, los investigadores pudieron establecer parte de la coordinación que precedió al atentado. Entre los asuntos abordados estuvo la definición del sitio en el que finalmente se llevó a cabo el ataque contra Uribe Turbay.

El papel que tuvo dentro de la organización

La investigación no ubicó a Barragán únicamente en las actuaciones previas al crimen. De acuerdo con los elementos presentados durante el proceso, también tuvo participación en acciones posteriores al atentado.

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Uno de los aspectos señalados por la Fiscalía fue su intervención en la escogencia del adolescente que posteriormente realizó el ataque contra el senador. El expediente también estableció que Harold colaboró para que Elder José Arteaga, conocido como alias Chipi, pudiera mantenerse oculto y evitar ser localizado por las autoridades después de los hechos.

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Estos elementos fueron considerados dentro del proceso para determinar el grado de responsabilidad de Barragán y su relación con los demás integrantes de la estructura investigada.

La Fiscalía también determinó que el condenado hacía parte de una organización criminal vinculada con homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes, entre otras actividades delictivas. Su participación en esta estructura fue incorporada a la investigación sobre el asesinato del senador.

Una condena sin beneficios

Además de establecer una pena de 21 años y 4 meses de prisión, la decisión judicial contempla una sanción económica de 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes correspondientes a 2025.

De acuerdo con la información entregada sobre la sentencia, Barragán no recibió beneficios carcelarios ni le fue concedida la posibilidad de cumplir la pena bajo prisión domiciliaria.

La decisión judicial se conoce mientras las autoridades continúan avanzando en el proceso relacionado con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. En este caso, la investigación de la Fiscalía ha buscado establecer las funciones que cumplió cada uno de los integrantes de la estructura involucrada y la manera en que se coordinaron las distintas acciones alrededor del crimen.

Con la sentencia contra Harold Barragán, la justicia establece una responsabilidad penal concreta dentro de la investigación por el asesinato del senador, a partir de las pruebas recopiladas sobre sus comunicaciones, sus actuaciones y sus vínculos con otros integrantes de la organización.