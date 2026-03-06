Resumen: En Antioquia, la Policía capturó a seis personas en operativos realizados en las vías Medellín – Santa Fe de Antioquia y Vegachí – Remedios, incautando un importante arsenal que incluía revólveres, pistolas, cartuchos y proveedores. Las acciones evitaron que estas armas, transportadas sin documentación, fueran utilizadas para delitos que afectan la seguridad y la convivencia en la región.

¡Iban armados hasta los dientes! Seis personas caen con gran arsenal en las vías de Antioquia

Las autoridades reportaron nuevos resultados operativos en diferentes corredores viales de Antioquia, donde fueron capturadas seis personas y se incautaron varias armas de fuego que eran transportadas sin la documentación correspondiente.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de actividades de control, registro y prevención adelantadas por unidades de la Policía Nacional en carreteras estratégicas del departamento, con el objetivo de evitar la circulación de armamento ilegal y reducir posibles hechos delictivos.

Uno de los casos ocurrió en la vía que comunica a Medellín con Santa Fe de Antioquia, específicamente en el sector de San Jerónimo. En ese punto, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte interceptaron a un hombre que se movilizaba en motocicleta.

Según el reporte oficial, el ciudadano intentó evadir el control policial al notar la presencia de los uniformados, situación que generó la reacción inmediata de los agentes. Tras ser detenido, durante la verificación se hallaron varias armas de fuego en su poder.

#EsNoticia | Captura e incautación de armas en Antioquia En desarrollo de las actividades de control y prevención sobre los ejes viales del departamento, @TransitoPolicia logró la captura de una persona y la incautación de 4 armas de fuego en la vía Medellín – Santa Fe de… pic.twitter.com/72C2ew1KjX — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 6, 2026

Como resultado del procedimiento, las autoridades incautaron dos revólveres, dos pistolas, 65 cartuchos de diferentes calibres y dos proveedores. El hombre fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Cinco capturados y armas incautadas en el Nordeste antioqueño

En otro operativo independiente, desarrollado en la vía que conecta a Vegachí con Remedios, en jurisdicción del municipio de Vegachí, la Policía logró la captura de cinco personas que se movilizaban en un vehículo en el que transportaban varias armas de fuego.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el armamento era trasladado sin ningún tipo de documentación que acreditara su legalidad. Además, las armas no contaban con mecanismos de ocultamiento, pues se encontraban distribuidas en diferentes partes del vehículo.

#EsNoticia | Incautación de armas de fuego y cinco capturados en Antioquia En desarrollo de las acciones operativas contra las estructuras criminales, la Policía Nacional, logró la captura de cinco personas y la incautación de un importante arsenal en la vía Vegachí – Remedios,… pic.twitter.com/qHx0KGj4tl — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 6, 2026

Durante la inspección, los uniformados encontraron elementos en la guantera, en la puerta trasera del automóvil y dentro de un bolso que también era transportado por los ocupantes del vehículo.

Las cinco personas fueron capturadas en el lugar y posteriormente puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras se adelantan las investigaciones para establecer la procedencia de las armas y el posible destino que tendrían.

Desde la Policía Nacional señalaron que este tipo de operativos busca impedir que armamento ilegal circule en el departamento, ya que su presencia puede facilitar la comisión de delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en diferentes municipios de Antioquia.

Las autoridades indicaron que continuarán con los controles en los principales ejes viales del departamento, con el fin de detectar este tipo de situaciones y fortalecer las acciones de seguridad en el territorio.