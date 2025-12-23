Resumen: Cinco menores de edad y un adulto fueron aprehendidos en el sur de Bogotá tras ser señalados de participar en el hurto de un vehículo. El hecho activó un plan candado por parte de la Policía, que permitió ubicar el automotor en desplazamiento. Al verse cercados, los implicados abandonaron el carro e intentaron huir a pie, pero fueron interceptados metros más adelante. El vehículo fue recuperado y los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¡Abandonaron el carro para huir a pie! Cinco menores y un adulto cayeron tras el hurto de un vehículo en Bogotá

Un nuevo caso de hurto de vehículo en el sur de Bogotá dejó resultados positivos para las autoridades. Cinco menores de edad y un adulto fueron aprehendidos y capturados, respectivamente, tras ser señalados de participar en el robo de un automotor en la localidad de Usme, hecho que activó un despliegue policial que se extendió hasta San Cristóbal.

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, los implicados —menores de 14, 16 y 17 años, junto a un adulto— habrían cometido el hurto y posteriormente emprendieron la huida con el vehículo, intentando evadir a las autoridades por diferentes vías del sur de la ciudad.

Seguimiento y reacción inmediata

La reacción se produjo luego de que ciudadanos alertaran a la central de radio sobre lo ocurrido. Con esta información, se activó un plan candado, estrategia que permite coordinar a varias patrullas para cerrar posibles rutas de escape y aumentar las probabilidades de interceptar a los responsables.

Durante el seguimiento, los uniformados lograron ubicar el automotor en desplazamiento. Al percatarse de la presencia policial y verse cercados, los presuntos responsables abandonaron el vehículo en plena vía pública y continuaron su huida a pie, intentando pasar desapercibidos entre la comunidad.

Sin embargo, la maniobra fue detectada y los sospechosos fueron interceptados metros más adelante, evitando que lograran evadir el control policial.

Procedimiento con los implicados

Tras la intervención, el vehículo fue recuperado sin mayores afectaciones y puesto a disposición de la autoridad competente. En cuanto a los involucrados, los cinco menores de edad fueron dejados bajo custodia de la autoridad administrativa correspondiente, que adelantará el proceso conforme al marco legal vigente para adolescentes.

Cinco menores de 14, 16 y 17 años participaron en el hurto de un vehículo, sin embargo la respuesta fue inmediata: interceptados, aprehendidos y un vehículo recuperado en #SanCristóbal. Así se actúa con plena contundencia contra el delito. pic.twitter.com/p29MqFrc2x — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 23, 2025

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El adulto capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá la investigación para definir su situación jurídica y las responsabilidades penales a las que haya lugar.

Esto le podría interesar: Disturbios y ataques contra un CAI de Villa Rica tras procedimiento policial que dejó un muerto

Las autoridades recordaron que, aunque los procedimientos con menores tienen un tratamiento diferenciado, esto no implica ausencia de responsabilidad, sino la aplicación de rutas legales específicas contempladas en la ley.

Contexto de seguridad en la zona

Este hecho se suma a otros operativos desarrollados durante 2025 en la localidad de San Cristóbal, donde, de acuerdo con cifras oficiales, se ha logrado la captura de más de 2.549 personas por diferentes delitos y la recuperación de 46 vehículos.

Estos resultados hacen parte de las estrategias de control y prevención que adelanta la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, con el objetivo de contrarrestar delitos de alto impacto como el hurto y el robo de automotores.

Importancia de la denuncia ciudadana

La Policía recordó que la denuncia oportuna fue clave para el desarrollo exitoso del procedimiento. La información suministrada por la comunidad permitió activar los protocolos de reacción y desplegar los recursos necesarios para interceptar a los responsables.

Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de reportar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y facilitar las labores de investigación.

Finalmente, la Policía de Bogotá señaló que continuará reforzando los patrullajes, los controles y las acciones preventivas en el sur de la ciudad, con el fin de reducir los índices delictivos y mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos.