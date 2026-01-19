¡Iban a cobrar $3 millones por un despinche! Sellan taller en Fontibón tras denuncia de conductor

Resumen: Un conductor en Bogotá sufrió un pinchazo en una llanta y, al acudir a un taller para repararla, le exigieron más de tres millones de pesos alegando que todas las ruedas estaban dañadas y que se habían instalado numerosos parches. Ante la sospecha de cobro excesivo, solicitó la intervención policial, que detectó irregularidades en la documentación y los controles de precios del establecimiento, y procedió a su cierre como parte de los operativos contra los llamados pinchallantas.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, ordenó el cierre de un punto de servicio de llantas en la localidad de Fontibón tras recibir la denuncia de un conductor que fue víctima de un cobro desproporcionado por un simple despinche, en un hecho que evidencia nuevamente la persistencia de la práctica conocida como pinchallantas en la capital.

Cobro excesivo tras un daño menor

El conductor de un vehículo sufrió un pinchazo en una sola llanta en un sector cercano a la calle 13, uno de los corredores viales con alta circulación de vehículos. Tras ser remitido a un taller, inicialmente le ofrecieron reparar el daño por un valor moderado. Sin embargo, minutos después le exigieron una suma superior a tres millones de pesos, argumentando que todas las llantas estaban dañadas y que se habían instalado numerosos parches. Ante esta situación, el ciudadano solicitó la intervención policial.

Según reportó El Ojo de la Noche, durante la inspección, los uniformados constataron que el establecimiento no contaba con la documentación requerida para operar ni con los controles de precios visibles, elementos obligatorios según la normativa comercial de la ciudad. Por ello, se dispuso la clausura inmediata del taller, como parte de un operativo orientado a proteger a los conductores frente a cobros abusivos y prácticas potencialmente fraudulentas.

#PILAS. Ciudadano denuncia estafa en montallantas de cl 13 con cr 128, loc/Fontibón (Bogotá), luego de que acudiera a un despinche donde le terminaron exigiendo un pago por $3.600.000. Ante lo ocurrido, la persona solicitó la presencia de la Policía y alerta a otros ciudadanos. pic.twitter.com/k3OTStaoma — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 18, 2026

Mayor control frente a los pinchallantas

Las autoridades han advertido un aumento en las denuncias ciudadanas relacionadas con esta práctica, lo que ha llevado a intensificar los operativos de inspección y control en montallantas y talleres de distintos sectores de Bogotá.

Esta modalidad consiste en provocar daños a los vehículos en corredores de alto tránsito para obligar a los conductores a buscar asistencia mecánica, escenario que algunos establecimientos aprovechan para imponer cobros irregulares. Por esta razón, la Policía ha reforzado la vigilancia en diferentes puntos de la ciudad para prevenir estafas.

Las autoridades reiteran el llamado a los ciudadanos a contactar inmediatamente la línea de emergencias 123 ante cualquier daño en sus llantas antes de acudir a un taller, y a verificar que los establecimientos cumplan con sus requisitos legales y tengan los precios claramente expuestos.

La intervención en Fontibón es una de decenas de acciones que se han realizado este año para contrarrestar prácticas abusivas en el sector automotor, con el objetivo de reforzar la confianza de los conductores y garantizar la seguridad en las principales vías de Bogotá.