¿Iban a armar la fiesta? Cogieron a ladrones que se metieron a una tienda a robar solo cigarrillos y licor

Resumen: Tres hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, tras asaltar a mano armada un establecimiento comercial donde intimidaron a una empleada para hurtar botellas de licor y cigarrillos en una tula. Gracias a la rápida alerta del sistema de radio y a la reacción de las patrullas del CAI, los sospechosos fueron interceptados en la vía pública con el botín y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por hurto calificado y porte ilegal de armas, en el marco de las acciones policiales que en Bogotá dejan este año más de 26.000 capturas en flagrancia y cerca de 1.200 armas de fuego incautadas.

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En una rápida maniobra de reacción y cerco operativo, unidades de vigilancia de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de tres ladrones nacionalidad extranjera, señalados de perpetrar un violento asalto a mano armada contra un establecimiento comercial en el occidente de la capital. El procedimiento, desarrollado en el tradicional sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, permitió la neutralización de los sospechosos en plena vía pública y la recuperación integral de la mercancía que acababa de ser sustraída bajo intimidación.

El despliegue de las autoridades se activó tras una alerta urgente transmitida a través de la central de radio del Centro Automático de Despacho (CAD). De acuerdo con el reporte oficial, las patrullas adscritas al CAI Modelia ejecutaron un plan de cierre sobre los corredores viales cercanos al punto del atraco, logrando interceptar a los presuntos asaltantes momentos después de que abandonaran el local comercial e intentaran dispersarse en el perímetro urbano para evadir la acción de la fuerza pública.

La dinámica del asalto y la intimidación armada

Las investigaciones preliminares y la denuncia de las víctimas revelaron que los tres individuos habrían actuado de manera coordinada, presuntamente en complicidad con otros actores que facilitaron la vigilancia externa del establecimiento. Al ingresar al local, los asaltantes emplearon un arma de fuego de corto alcance para amedrentar a una empleada, reduciendo cualquier posibilidad de resistencia mediante amenazas directas contra su vida e integridad física.

Durante los escasos minutos en que dominaron el recinto, los agresores concentraron su accionar en sustraer mercancía de alta rotación y fácil reventa en el mercado informal. Tras intimidar al personal, empacaron en una tula de lona numerosas cajetillas de cigarrillos y una considerable cantidad de botellas de licor de diferentes marcas y gamas. Este tipo de artículos suele ser objetivo predilecto de las estructuras dedicadas al hurto menor y mediano, dado que su comercialización clandestina en locales nocturnos o expendios barriales permite una rápida monetización sin levantar mayores sospechas sobre su procedencia ilícita.

Interceptación en flagrancia y aseguramiento probatorio

La clave para frustrar la fuga radicó en la oportuna comunicación ciudadana y la proximidad de los cuadrantes de vigilancia preventiva. Al momento de ser abordados en la calle por los uniformados, los tres sospechosos fueron sometidos a un registro personal de rigor, procedimiento en el cual se les halló el cargamento recién hurtado dentro del equipaje de tela, así como el arma con la que presuntamente ejercieron la coacción armada.

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Ante la evidencia física y la flagrancia de la conducta, los tres sujetos fueron formalmente detenidos y trasladados a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputarán cargos por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones, conductas que contemplan medidas privativas de la libertad en establecimiento carcelario.

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El balance de la contención delictiva en la capital

El operativo en Fontibón se enmarca dentro de las cifras operativas que la Policía Metropolitana de Bogotá ha reportado en lo corrido del año, periodo en el que se ha intensificado el plan de choque contra las bandas multidelictivas que operan en zonas residenciales y mixtas. Según el balance institucional, en la ciudad ya se contabilizan 26.409 capturas en situación de flagrancia por diversos delitos, un indicador que refleja la alta demanda sobre las patrullas de vigilancia barrial.

Asimismo, las autoridades destacaron el impacto de las estrategias de desarme en la capital, donde se ha logrado la incautación de 1.189 armas de fuego en lo que va del año. Para la institución policial, retirar estas armas de las calles resulta un factor determinante para contener los índices de homicidio y lesiones personales derivados de asaltos a comercio y atracos callejeros, reiterando el llamado a la ciudadanía a continuar utilizando los canales de denuncia comunitaria y la línea de emergencias 123 para anticipar las acciones de las redes delincuenciales.

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