¡Su familia la estaba esperando! El misterio de la mujer que se lanzó de un puente con su hijito de 5 años

Conmoción en Ibagué luego que una joven mujer se lanzara desde un puente con su pequeño hijo de tan solo 5 años de edad.

El hecho se registró el pasado fin de semana y ha dejado un sentimiento de dolor entre todos la comunidad de Ibagué y de todo el país, quienes tratan de buscar explicación a la terrible decisión de esta mujer.

Las últimas horas de la familia en Ibagué

Sobre los hechos en Ibagué se conoció el pasado viernes 6 de agosto la joven fue reportada como desaparecida por su familiares. Según detalló su hermana para medios locales, la última vez que la vieron fue cuando recogió al niño en la casa de sus padres.

Su hermana detalló que ese viernes había quedado de salir a comer y ella nunca llegó, por lo que se preocuparon y comenzaron a buscarla: “Fuimos hasta el apartamento de ella y pues no estaban, todas las pertenencias estaban ahí y por eso empezamos a ir a los hospitales mi mamá y yo para buscarla”, relató la familiar.

Fue tanto el desespero de la familia de la joven que decidieron ir al terminal y allí un empleado de la empresa de buses de Velotax reconoció la foto de la joven y señaló había comprado un pasaje el viernes a las 3 de la tarde para Cajamarca.

Por su parte, detalló que se enteró de la terrible noticia de su hermana y su pequeño sobrino de tan solo 5 años de edad, por medio de una noticia que le mandó un amigo suyo.

Asegura que la mujer no tenía problemas de dinero, ni de amor. Y que tampoco presentaba signos de sufrir de depresión. Además, agregó que en la familia están sorprendidos, “porque no tenemos idea porque lo hizo, ya que no dejó una carta, nada”.

