Resumen: Un hombre de 21 años fue capturado en flagrancia en Kennedy mientras intentaba cobrar extorsión a un comerciante de productos cárnicos. Durante la detención le incautaron una granada de fragmentación, panfletos amenazantes y un celular que utilizaba para intimidar y recolectar información de sus víctimas. La Fiscalía lo imputó por extorsión y porte de explosivos, y las autoridades investigan su posible relación con un homicidio ocurrido el 23 de diciembre en Bosa.

¡Iba por la plata y terminó esposado! Capturan en flagrancia a un extorsionista de comerciantes en Kennedy

Un hombre de 21 años fue capturado en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, cuando intentaba cobrar dinero producto de extorsiones a un comerciante propietario de un establecimiento de venta de productos cárnicos. La detención se realizó bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, en un operativo en el barrio Palenque.

Durante la captura, a la persona se le incautó una granada de fragmentación, panfletos amenazantes y un celular, elementos que utilizaba para intimidar a los comerciantes. Según las autoridades, el detenido realizaba videos tanto en el interior como en las fachadas de los negocios, recopilando información personal que luego enviaba por WhatsApp para exigir dinero a sus víctimas.

El teniente coronel Ángel Torres, comandante del Gaula de la Policía de Bogotá, indicó que la captura fue posible gracias a la rápida reacción de los uniformados y a las denuncias presentadas por los comerciantes afectados, quienes venían siendo amenazados y obligados a entregar sumas de dinero para proteger su integridad.

La Fiscalía General de la Nación imputó al detenido por los delitos de extorsión, porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares. Actualmente se encuentra con medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades también indagan si el hombre hace parte de un grupo delincuencial vinculado al homicidio de un joven ocurrido el 23 de diciembre en la localidad de Bosa.

La Policía recordó la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o que atente contra la convivencia ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123, señalando que la colaboración de la ciudadanía es clave para fortalecer la lucha contra la criminalidad en Bogotá.