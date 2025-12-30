Menú Últimas noticias
    Fotos

    Se accidentó en Kennedy y terminó pillado con 560 kilos de marihuana

    Un conductor se estrelló en Kennedy. Llevaba el carro hasta el techo con 560 kilos de marihuana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.
    Resumen: Un accidente de tránsito en Kennedy permitió a la Policía incautar 560 kilos de marihuana. El conductor intentó huir pero fue capturado en Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Lo que parecía un simple choque de latas en el sector de Providencia, en la localidad de Kennedy, terminó convirtiéndose en uno de los operativos contra el narcotráfico más grandes del año en Bogotá.

    El incidente vial destapó el transporte de un cargamento masivo de marihuana que iba camuflado en uno de los vehículos involucrados. La situación se tornó sospechosa cuando, al notar que las patrullas de la Policía llegaban para atender el accidente, uno de los conductores abandonó su carro y salió corriendo, lo que obligó a los uniformados a activar un ‘plan candado’ para atraparlo cuadras más adelante.

    Tras capturar al sujeto, un joven de 22 años que ya tenía antecedentes por tráfico de drogas, los agentes regresaron al vehículo abandonado para inspeccionarlo.

    La sorpresa fue mayor cuando, al abrir el baúl y la parte trasera, hallaron decenas de bolsas negras cargadas con paquetes envueltos en cinta que contenían 560 kilogramos de marihuana.

    Según las cifras oficiales de las autoridades, este decomiso es un golpe contundente a las finanzas de las redes de microtráfico que operan en la capital, sumándose a las más de 4,5 toneladas de esta hierba que han sido incautadas en la ciudad durante lo corrido de 2025.

    El implicado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder nuevamente por el delito de tráfico y porte de estupefacientes.

    Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

    Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

