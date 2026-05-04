Resumen: En el sur de Bogotá fue capturado alias ‘El Gafas’, señalado de cometer hurtos en comercios y de ocultar su identidad para evitar ser reconocido. Tras una persecución, las autoridades lo interceptaron y le hallaron un arma de fuego y herramientas para forzar cajas registradoras; ahora deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación.

¡Iba por el segundo robo! Cayó en flagrancia alias ‘El Gafas’ tras persecución en el sur de Bogotá

Un operativo de la Policía en el sur de Bogotá permitió la captura de un hombre señalado de cometer hurtos en establecimientos comerciales y de ocultar su identidad para evitar ser reconocido.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Fragüita, en la localidad de Antonio Nariño, luego de que las autoridades recibieran el aviso de un robo ocurrido minutos antes en el sector de Ciudad Bernal.

Según la información conocida, la rápida reacción de las víctimas fue clave para activar el despliegue policial. Con base en los datos suministrados, los uniformados revisaron cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificar características físicas del sospechoso y trazar la ruta que habría tomado tras cometer el hurto.

Seguimiento con cámaras y captura en el sector

Durante el seguimiento, los agentes detectaron que el hombre, de 28 años, no solo intentaba abandonar el sector, sino que presuntamente buscaba ingresar a otro establecimiento con la intención de cometer un nuevo robo. En ese momento fue interceptado por la Policía, evitando así que se registrara un segundo hecho delictivo.

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Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar nuevamente, pero fue alcanzado y capturado. En el procedimiento de registro, las autoridades le hallaron un arma de fuego y una herramienta que, de acuerdo con las investigaciones, era utilizada para forzar las cajas registradoras de los locales comerciales.

Las cámaras permitieron ubicar la ruta de escape de ‘El Gafas’, ladrón de locales comerciales, quien fue capturado luego de cometer un hurto a un establecimiento. Las víctimas avisaron de inmediato, los uniformados lo ubicaron por el sistema de videovigilancia y lo atraparon. En… pic.twitter.com/mm7nULdP0C Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 4, 2026

Método para ocultar su identidad y antecedentes

Las indagaciones también señalan que el capturado empleaba elementos como casco y gafas para cubrir su rostro y dificultar su identificación al momento de cometer los hurtos. Este método habría sido recurrente en varios de los casos que se le atribuyen.

De acuerdo con su historial, el hombre ya contaba con tres anotaciones judiciales por el delito de hurto, lo que refuerza las sospechas sobre su presunta participación en múltiples robos a comercios.

Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o comportamiento que afecte la convivencia a través de la línea de emergencias 123, destacando que la información oportuna permite una reacción más eficaz y contribuye al avance de las investigaciones.