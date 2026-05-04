Capturan a alias ‘Alex’ en el aeropuerto El Dorado, presunto enlace del Cártel de Sinaloa

Resumen: Capturan en Bogotá a alias Alex, presunto enlace del Cártel de Sinaloa, requerido por EE. UU. por narcotráfico.
La captura de un presunto integrante de un cartel internacional de narcotráfico en Bogotá volvió a poner en evidencia la presencia de redes criminales transnacionales en el país.
El procedimiento se realizó en el aeropuerto El Dorado, donde fue detenido un ciudadano extranjero requerido por autoridades internacionales. El capturado fue identificado como Jorge, señalado de cumplir funciones logísticas y financieras dentro del cártel de Sinaloa.
Su detención se dio en un operativo coordinado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Federal Bureau of Investigation.
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De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó con fines de extradición, luego de que una corte en Estados Unidos lo solicitara para responder por cargos relacionados con el tráfico de drogas, especialmente sustancias sintéticas como el fentanilo. El detenido deberá comparecer ante una instancia judicial en ese país.
Las investigaciones indican que el hombre tendría un rol clave dentro del cártel de Sinaloa, facilitando la movilización de recursos y coordinando aspectos logísticos para la distribución de estupefacientes hacia mercados internacionales, principalmente en Norteamérica.
Según las autoridades, su presencia en Colombia estaría relacionada con la intención de evadir controles en su país de origen y, al mismo tiempo, establecer vínculos con estructuras criminales locales para fortalecer rutas de narcotráfico.
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