Resumen: En un operativo en la vía Medellín-Bogotá, la Policía Nacional interceptó a un pasajero que transportaba 107 esmeraldas en bruto, con un peso total de 74,5 quilates, de manera irregular. La acción, que incluyó la captura del responsable, forma parte de los controles que buscan prevenir el lavado de activos y frenar el tráfico ilegal de minerales preciosos, asegurando la legalidad en el transporte de bienes de alto valor.

¡Iba con un tesoro en el bus! Capturado pasajero con 107 esmeraldas ilegales en la ruta Medellín-Bogotá

Un operativo de control en la vía Santuario – Caño Alegre, en Antioquia, permitió a la Policía Nacional interceptar un cargamento ilegal de esmeraldas en bruto y capturar a una persona vinculada al delito de lavado de activos.

Durante la acción, las autoridades incautaron 107 piedras preciosas, con un peso total de 74,5 quilates, que eran transportadas sin la documentación requerida.

El procedimiento se realizó mientras el detenido viajaba en un bus intermunicipal que cubría la ruta Medellín – Bogotá, intentando evadir los controles y ocultar el material, una estrategia común de organizaciones criminales para mover capitales ilícitos.

La Policía Nacional destacó que este hallazgo evidencia la capacidad de la fuerza pública para detectar y neutralizar operaciones del crimen organizado, especialmente las relacionadas con minerales preciosos, cuya circulación irregular representa un riesgo para la seguridad económica del país.

Además, la incautación contribuye a frenar los canales utilizados por estas estructuras para introducir recursos ilícitos al sistema financiero y al comercio legal.

El operativo hace parte de las acciones permanentes de control y vigilancia en las principales vías del país, con el objetivo de prevenir la movilización de bienes obtenidos de manera ilícita y garantizar el cumplimiento de la ley. La Policía enfatizó que continuará con revisiones en carreteras y terminales de transporte para evitar que minerales y otros bienes de alto valor sean movilizados sin autorización.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para abstenerse de participar en el transporte irregular de minerales y otros bienes vinculados con delitos financieros o lavado de activos.

Con estos controles, se busca reforzar la legalidad, desarticular redes criminales y garantizar que cualquier actividad relacionada con minerales preciosos cumpla con las normas, evitando que recursos ilícitos se mezclen con la economía formal.