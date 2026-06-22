Resumen: Un hombre fue capturado en la localidad de Bosa, en Bogotá, cuando se movilizaba en motocicleta transportando más de 1.000 dosis de estupefacientes. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron marihuana y una sustancia similar a base de coca. El detenido, que registra antecedentes por tráfico de drogas, fue dejado a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

¡Iba cargado y con antecedentes! Cayó motociclista con más de 1.000 dosis de droga en Bosa

La Policía de Bogotá informó la captura de un hombre que se movilizaba en motocicleta y que, según las autoridades, transportaba más de 1.000 dosis de estupefacientes en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la capital.

El procedimiento se registró durante labores de control adelantadas por uniformados en el sector, donde fue identificado un ciudadano que se desplazaba en una motocicleta y que, al parecer, mostraba una actitud sospechosa. De acuerdo con el reporte oficial, al ser requerido intentó evadir el procedimiento policial.

Hallazgo durante el registro

Tras el procedimiento de verificación, los uniformados realizaron el registro correspondiente al hombre y a sus pertenencias. En el interior de una maleta fueron halladas varias bolsas herméticas con sustancias que, por sus características, corresponderían a marihuana y base de coca.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el material incautado tuvo un peso aproximado de 1.100 gramos, lo que equivaldría a más de 1.000 dosis listas para su presunta distribución.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, explicó que el hallazgo se produjo en medio del procedimiento de control realizado en vía pública.

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Posible destino del estupefaciente

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Según las investigaciones preliminares, las autoridades indicaron que la droga incautada estaría presuntamente destinada a su comercialización en zonas cercanas a parques y entornos educativos de la localidad.

Además, se estableció que el capturado cuenta con anotaciones judiciales previas relacionadas con el mismo delito de tráfico de estupefacientes.

Judicialización del capturado

El ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa, junto con la motocicleta y los elementos incautados, para adelantar el proceso de judicialización correspondiente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que, en lo corrido del año, se han registrado más de 1.100 capturas en la localidad de Bosa por diferentes delitos, entre ellos la comercialización de sustancias ilícitas.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o esté relacionado con actividades delictivas a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la participación ciudadana es clave para el fortalecimiento de las acciones contra el crimen.