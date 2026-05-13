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Resumen: En Kennedy, Bogotá, fue capturado un hombre que transportaba más de 230 kilos de anfo ocultos en un furgón. El explosivo estaba escondido en bultos que simulaban contener fertilizante y cubiertos con madera y cajas plásticas. Un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones sobre el origen y destino del material.

¡Iba cargado de explosivos! Cae conductor en Kennedy con 230 kilos de ANFO ocultos en un furgón

Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Brian Urrea, señalado de transportar una carga de material explosivo mientras se movilizaba por el suroccidente de Bogotá.

La captura se produjo en medio de un operativo adelantado por unidades de la Policía Nacional en el barrio Britalia, ubicado en la localidad de Kennedy. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre fue sorprendido en flagrancia mientras conducía un vehículo tipo furgón en el que eran movilizados más de 230 kilogramos de anfo.

Según se conoció, el material estaba distribuido en cinco bultos que, aparentemente, simulaban contener fertilizante. Sin embargo, durante la inspección realizada por las autoridades, se detectaron irregularidades en la carga que llevaron a una revisión más detallada del vehículo.

El explosivo iba oculto entre cajas y madera

Las autoridades indicaron que el material era transportado de manera encubierta. Los bultos estaban cubiertos con láminas de madera y además eran acompañados por cajas con vasos plásticos, elementos que presuntamente buscaban disimular el contenido real de la carga.

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Posteriormente, los análisis y peritajes realizados al material hallado permitieron establecer que se trataba de nitrato de amonio, sustancia utilizada para la fabricación de anfo, un explosivo de alto poder que ha sido empleado en distintas acciones criminales en el país.

Tras la captura, el caso quedó en manos de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien presentó a Urrea Galindo ante un juez de control de garantías.

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Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, agravado.

No obstante, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

Buscan establecer el destino del material explosivo

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar cuál sería el origen del material incautado y hacia dónde iba a ser transportado.

De igual manera, los investigadores buscan establecer si existen más personas involucradas en la presunta desviación y movilización ilegal del explosivo.

Por ahora, el capturado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en su contra.